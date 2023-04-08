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На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию
На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию - РИА Новости, 08.04.2023
На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию
Мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, сообщили в субботу в погранслужбе Украины. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T17:24
2023-04-08T17:24
2023-04-08T18:05
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, сообщили в субботу в погранслужбе Украины. Как отмечается в сообщении, все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздник. Из-за небрежной перевозки ковчега мощевики выпали из своих мест. Пограничники сообщили о произошедшем Службе безопасности Украины и полиции.
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украина, молдавия, в мире, происшествия
Религия, Украина, Молдавия, В мире, Происшествия
На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию
Госпогранслужба Украины заявила о предотвращении вывоза в Молдавию мощей 80 святых