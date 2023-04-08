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На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию - РИА Новости, 08.04.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:24 08.04.2023 (обновлено: 18:05 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/moschi-1863982576.html
На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию
На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию - РИА Новости, 08.04.2023
На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию
Мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, сообщили в субботу в погранслужбе Украины. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T17:24
2023-04-08T18:05
религия
украина
молдавия
в мире
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, сообщили в субботу в погранслужбе Украины. Как отмечается в сообщении, все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздник. Из-за небрежной перевозки ковчега мощевики выпали из своих мест. Пограничники сообщили о произошедшем Службе безопасности Украины и полиции.
https://ria.ru/20230320/lavra-1859321180.html
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украина, молдавия, в мире, происшествия
Религия, Украина, Молдавия, В мире, Происшествия
На Украине мужчина попытался вывезти мощи 80 святых в Молдавию

Госпогранслужба Украины заявила о предотвращении вывоза в Молдавию мощей 80 святых

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, сообщили в субботу в погранслужбе Украины.
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"Мощи 80 святых и церковную утварь пытались вывести в Молдавию. В пункте пропуска "Табаки" пограничники с таможенниками выявили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой (высокий столик, употребляемый при богослужении - ред.)", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Как отмечается в сообщении, все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздник. Из-за небрежной перевозки ковчега мощевики выпали из своих мест. Пограничники сообщили о произошедшем Службе безопасности Украины и полиции.
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