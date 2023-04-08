https://ria.ru/20230408/mladentsy-1864008935.html

В США родились младенцы с повреждениями мозга из-за COVID-19 у матерей

В США родились младенцы с повреждениями мозга из-за COVID-19 у матерей - РИА Новости, 09.04.2023

В США родились младенцы с повреждениями мозга из-за COVID-19 у матерей

Двое младенцев родились в США с повреждениями мозга из-за коронавируса, которым переболели их матери во время беременности, говорится в исследовании... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-08T21:58

2023-04-08T21:58

2023-04-09T00:18

сша

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Двое младенцев родились в США с повреждениями мозга из-за коронавируса, которым переболели их матери во время беременности, говорится в исследовании Университета Miami Health System и Медицинской школы Миллера при Университете Майами.Уточняется, что один ребенок умер в возрасте года и одного месяца.Согласно результатам исследования, инфекция проникла в организм детей во время беременности матерей через плаценту, что "вызвало повреждение мозга у новорожденных". Отмечается, что тест на COVID-19 у обоих младенцев был отрицательным, однако количество антител в их крови было очень высоким. По мнению ученых, либо антитела проникли в организм детей через плаценту от матери, либо проник сам вирус, вызвав тем самым у них иммунный ответ. Ученые добавили, что у новорожденных наблюдались судороги, микроцефалия и задержка в развитии. Как отмечает научный журнал Pediatrics, умерший ребенок родился недоношенным на 32-й неделе беременности. Исследователи добавили, что матери обоих детей заразились коронавирусом во время второго триместра беременности и потом выздоровели. Однако одна из них повторно заболела в третьем триместре. По словам профессора Медицинской школы Миллера Али Саада, плаценты обеих матерей взяли на анализ. В результате специалисты выявили патологические изменения, вызванные COVID-19. Кроме того, исследовали мозг погибшего младенца после вскрытия. В частности, ученые обнаружили недостаток белого вещества и наличие гипоксии/ишемии в коре головного мозга.

https://ria.ru/20230321/covid-1859329840.html

https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856091872.html

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сша, коронавирус covid-19, в мире