https://ria.ru/20230408/minselkhoz-1863987364.html
Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия
Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия - РИА Новости, 08.04.2023
Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия
Правительство России выделило Минсельхозу РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 1 миллиарда рублей, предусмотренные на проведение... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:17
2023-04-08T18:17
2023-04-08T18:17
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140545/12/1405451240_0:420:2871:2035_1920x0_80_0_0_5abe366784a26b7d8ea59c3d9b323104.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России выделило Минсельхозу РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 1 миллиарда рублей, предусмотренные на проведение противоэпизоотических мероприятий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 21 Федерального закона "O федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" направить в 2023 году Минсельхозу России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на выполнение мероприятий по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230408/veterinariya-1863942398.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140545/12/1405451240_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_3466fddac63f84c1d5a40fb24c736f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия
Правительство выделило Минсельхозу миллиард рублей на противоэпизоотические мероприятия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России выделило Минсельхозу РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 1 миллиарда рублей, предусмотренные на проведение противоэпизоотических мероприятий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 21 Федерального закона "O федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" направить в 2023 году Минсельхозу России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на выполнение мероприятий по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.
Правительство направит дополнительные средства на закупку ветпрепаратов