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Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия - РИА Новости, 08.04.2023
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18:17 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/minselkhoz-1863987364.html
Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия
Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия - РИА Новости, 08.04.2023
Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия
Правительство России выделило Минсельхозу РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 1 миллиарда рублей, предусмотренные на проведение... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:17
2023-04-08T18:17
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России выделило Минсельхозу РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 1 миллиарда рублей, предусмотренные на проведение противоэпизоотических мероприятий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 21 Федерального закона "O федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" направить в 2023 году Минсельхозу России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на выполнение мероприятий по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия

Правительство выделило Минсельхозу миллиард рублей на противоэпизоотические мероприятия

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВетеринар
Ветеринар - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России выделило Минсельхозу РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 1 миллиарда рублей, предусмотренные на проведение противоэпизоотических мероприятий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 21 Федерального закона "O федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" направить в 2023 году Минсельхозу России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на выполнение мероприятий по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.
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