https://ria.ru/20230408/minselkhoz-1863987364.html

Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия

Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия - РИА Новости, 08.04.2023

Минсельхозу выделили средства на противоэпизоотические мероприятия

Правительство России выделило Минсельхозу РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 1 миллиарда рублей, предусмотренные на проведение... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:17

2023-04-08T18:17

2023-04-08T18:17

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России выделило Минсельхозу РФ в 2023 году бюджетные ассигнования в размере 1 миллиарда рублей, предусмотренные на проведение противоэпизоотических мероприятий, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 21 Федерального закона "O федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" направить в 2023 году Минсельхозу России бюджетные ассигнования в размере 1000000 тысяч рублей, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на выполнение мероприятий по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230408/veterinariya-1863942398.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)