https://ria.ru/20230408/michelin-1863916884.html

Уход гида Michelin из России не повлиял на рестораторов, считает эксперт

Уход гида Michelin из России не повлиял на рестораторов, считает эксперт - РИА Новости, 08.04.2023

Уход гида Michelin из России не повлиял на рестораторов, считает эксперт

Уход из России гида Michelin ничего не изменил для рестораторов, так как присутствовал только в одном городе и только один год, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T07:15

2023-04-08T07:15

2023-04-08T07:15

россия

москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уход из России гида Michelin ничего не изменил для рестораторов, так как присутствовал только в одном городе и только один год, рассказала в интервью РИА Новости основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина. Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах в заведениях, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. В октябре 2021 года первый гид Michelin был представлен в Москве. Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь - по одной звезде, два ресторана - по две звезды. В начале марта гастрономический гид Michelin заявил о заморозке своих проектов в России.

https://ria.ru/20230309/michelin-1856872082.html

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