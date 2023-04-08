https://ria.ru/20230408/michelin-1863916884.html
Уход гида Michelin из России не повлиял на рестораторов, считает эксперт
Уход гида Michelin из России не повлиял на рестораторов, считает эксперт - РИА Новости, 08.04.2023
Уход гида Michelin из России не повлиял на рестораторов, считает эксперт
Уход из России гида Michelin ничего не изменил для рестораторов, так как присутствовал только в одном городе и только один год, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T07:15
2023-04-08T07:15
2023-04-08T07:15
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уход из России гида Michelin ничего не изменил для рестораторов, так как присутствовал только в одном городе и только один год, рассказала в интервью РИА Новости основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина. Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах в заведениях, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. В октябре 2021 года первый гид Michelin был представлен в Москве. Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь - по одной звезде, два ресторана - по две звезды. В начале марта гастрономический гид Michelin заявил о заморозке своих проектов в России.
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Уход гида Michelin из России не повлиял на рестораторов, считает эксперт
Эксперт Тиусонина: уход из России гида Michelin ничего не изменил для рестораторов
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уход из России гида Michelin ничего не изменил для рестораторов, так как присутствовал только в одном городе и только один год, рассказала в интервью РИА Новости основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина.
«
"Michelin был всего один год в одном городе. Эксперты не изучили заведения в других российских городах, а значит, такой гид мало значил для страны в целом. Москва - это не вся Россия. Да, это центр, да, тут много уже известных ресторанов. Но Michelin пришел и ушел. Конечно, жаль, что так произошло", - сказала Тиусонина.
Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах в заведениях, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город.
В октябре 2021 года первый гид Michelin был представлен в Москве. Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь - по одной звезде, два ресторана - по две звезды. В начале марта гастрономический гид Michelin заявил о заморозке своих проектов в России.
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