"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев
Зампред Совбеза Медведев: американцы не понимают, что такое Украина и где оно находится
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что рядовые американцы не понимают, что такое "Украина" и где "оно" находится, и рано или поздно спросят у властей за ее поддержку.
"Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов", - написал Медведев в публикации во "ВКонтакте".
По его мнению, американские политические элиты пытаются сделать себе пиар на военных и санкционных кампаниях, а на самом деле Украина не нужна США.