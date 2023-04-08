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"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев - РИА Новости, 08.04.2023
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09:44 08.04.2023 (обновлено: 11:06 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/medvedev-1863926561.html
"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев
"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев - РИА Новости, 08.04.2023
"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что рядовые американцы не понимают, что такое "Украина" и где "оно" находится, и рано или поздно спросят у властей... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:44
2023-04-08T11:06
дмитрий медведев
украина
россия
сша
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что рядовые американцы не понимают, что такое "Украина" и где "оно" находится, и рано или поздно спросят у властей за ее поддержку. "Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов", - написал Медведев в публикации во "ВКонтакте". По его мнению, американские политические элиты пытаются сделать себе пиар на военных и санкционных кампаниях, а на самом деле Украина не нужна США.
https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html
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дмитрий медведев, украина, россия, сша, политика
Дмитрий Медведев, Украина, Россия, США, Политика
"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев

Зампред Совбеза Медведев: американцы не понимают, что такое Украина и где оно находится

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что рядовые американцы не понимают, что такое "Украина" и где "оно" находится, и рано или поздно спросят у властей за ее поддержку.
"Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов", - написал Медведев в публикации во "ВКонтакте".
По его мнению, американские политические элиты пытаются сделать себе пиар на военных и санкционных кампаниях, а на самом деле Украина не нужна США.
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