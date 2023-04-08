https://ria.ru/20230408/medvedev-1863926561.html

"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев

"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев - РИА Новости, 08.04.2023

"Что такое Украина и где оно находится": Медведев вступился за американцев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что рядовые американцы не понимают, что такое "Украина" и где "оно" находится, и рано или поздно спросят у властей... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:44

2023-04-08T09:44

2023-04-08T11:06

дмитрий медведев

украина

россия

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что рядовые американцы не понимают, что такое "Украина" и где "оно" находится, и рано или поздно спросят у властей за ее поддержку. "Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. Большинство из них даже на карте эту "державу" с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов", - написал Медведев в публикации во "ВКонтакте". По его мнению, американские политические элиты пытаются сделать себе пиар на военных и санкционных кампаниях, а на самом деле Украина не нужна США.

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, россия, сша, политика