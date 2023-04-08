https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863925137.html
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров - РИА Новости, 08.04.2023
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров
Власти Маврикия приглашают премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить это островное государство с визитом для того, чтобы он на месте смог оценить... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:21
2023-04-08T09:21
2023-04-08T10:11
маврикий
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Власти Маврикия приглашают премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить это островное государство с визитом для того, чтобы он на месте смог оценить возможности для российских инвесторов, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. По словам дипломата, "у Маврикия есть много возможностей для России". "Я обратился к судоходным компаниям с просьбой отправиться на Маврикий. В рыбной промышленности мы подписали соглашение, я думаю, оно поможет Маврикию развивать судоходство, или, как мы называем, "голубую экономику", - пояснил Джанке. Кроме того, власти Маврикия заинтересованы в опыте России в строительстве туристической и транспортной инфраструктуры. "Обе страны на высоком уровне должны приложить свои усилия, на уровне премьер-министров и ведомств. Я продолжаю приглашать премьер-министра и его делегацию посетить нас. Когда они приедут, между двумя странами возникнет некая химия", - сказал посол. Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маврикий, россия, михаил мишустин
Маврикий, Россия, Михаил Мишустин
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров
Посол Джанке: власти Маврикия приглашают премьер-министра Мишустина посетить остров
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Власти Маврикия приглашают премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить это островное государство с визитом для того, чтобы он на месте смог оценить возможности для российских инвесторов, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.
По словам дипломата, "у Маврикия есть много возможностей для России".
"Я обратился к судоходным компаниям с просьбой отправиться на Маврикий. В рыбной промышленности мы подписали соглашение, я думаю, оно поможет Маврикию развивать судоходство, или, как мы называем, "голубую экономику", - пояснил Джанке.
Кроме того, власти Маврикия заинтересованы в опыте России в строительстве туристической и транспортной инфраструктуры.
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"Обе страны на высоком уровне должны приложить свои усилия, на уровне премьер-министров и ведомств. Я продолжаю приглашать премьер-министра и его делегацию посетить нас. Когда они приедут, между двумя странами возникнет некая химия", - сказал посол.
Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане
к югу от Мадагаскара
. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес
и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.
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