Рейтинг@Mail.ru
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 08.04.2023 (обновлено: 10:11 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863925137.html
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров - РИА Новости, 08.04.2023
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров
Власти Маврикия приглашают премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить это островное государство с визитом для того, чтобы он на месте смог оценить... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:21
2023-04-08T10:11
маврикий
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_0:301:3000:1989_1920x0_80_0_0_2eada2b9b07af91e4adab5bd43d65044.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Власти Маврикия приглашают премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить это островное государство с визитом для того, чтобы он на месте смог оценить возможности для российских инвесторов, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. По словам дипломата, "у Маврикия есть много возможностей для России". "Я обратился к судоходным компаниям с просьбой отправиться на Маврикий. В рыбной промышленности мы подписали соглашение, я думаю, оно поможет Маврикию развивать судоходство, или, как мы называем, "голубую экономику", - пояснил Джанке. Кроме того, власти Маврикия заинтересованы в опыте России в строительстве туристической и транспортной инфраструктуры. "Обе страны на высоком уровне должны приложить свои усилия, на уровне премьер-министров и ведомств. Я продолжаю приглашать премьер-министра и его делегацию посетить нас. Когда они приедут, между двумя странами возникнет некая химия", - сказал посол. Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html
https://ria.ru/20230320/afrika-1859078727.html
маврикий
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_dd232d8418d923c4c74edab5963472c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маврикий, россия, михаил мишустин
Маврикий, Россия, Михаил Мишустин
Власти Маврикия пригласили Мишустина посетить остров

Посол Джанке: власти Маврикия приглашают премьер-министра Мишустина посетить остров

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГород Порт-Луи, Маврикий
Город Порт-Луи, Маврикий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Город Порт-Луи, Маврикий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Власти Маврикия приглашают премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить это островное государство с визитом для того, чтобы он на месте смог оценить возможности для российских инвесторов, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.
По словам дипломата, "у Маврикия есть много возможностей для России".
"Я обратился к судоходным компаниям с просьбой отправиться на Маврикий. В рыбной промышленности мы подписали соглашение, я думаю, оно поможет Маврикию развивать судоходство, или, как мы называем, "голубую экономику", - пояснил Джанке.
Кроме того, власти Маврикия заинтересованы в опыте России в строительстве туристической и транспортной инфраструктуры.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
США пытаются сорвать саммит Россия — Африка, заявил Лавров
4 апреля, 00:05
"Обе страны на высоком уровне должны приложить свои усилия, на уровне премьер-министров и ведомств. Я продолжаю приглашать премьер-министра и его делегацию посетить нас. Когда они приедут, между двумя странами возникнет некая химия", - сказал посол.
Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.
Читайте полный текст интервью >>>
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Матвиенко заявила о возрастающей роли стран Африки в мире
20 марта, 12:43
 
МаврикийРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала