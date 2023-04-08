https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863912519.html

Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы

Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы - РИА Новости, 08.04.2023

Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы

Маврикий рассчитывает, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T04:38

2023-04-08T04:38

2023-04-08T10:11

маврикий

россия

аэрофлот

москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Маврикий рассчитывает, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.По его словам, прорабатывается не только прямое авиасообщение с Россией, но и дополнительный маршрут Маврикий - Сейшельские острова - Россия."Компании работают над этой альтернативой с "Аэрофлотом". Власти направили соответствующий запрос на Сейшельские острова", - пояснил Джанке.Маврикий – островное государство в юго-восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221017/mavrikiy-1824555009.html

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маврикий, россия, аэрофлот, москва