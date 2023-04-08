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Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы - РИА Новости, 08.04.2023
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04:38 08.04.2023 (обновлено: 10:11 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/mavrikiy-1863912519.html
Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы
Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы - РИА Новости, 08.04.2023
Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы
Маврикий рассчитывает, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T04:38
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маврикий
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Маврикий рассчитывает, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.По его словам, прорабатывается не только прямое авиасообщение с Россией, но и дополнительный маршрут Маврикий - Сейшельские острова - Россия."Компании работают над этой альтернативой с "Аэрофлотом". Власти направили соответствующий запрос на Сейшельские острова", - пояснил Джанке.Маврикий – островное государство в юго-восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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маврикий, россия, аэрофлот, москва
Маврикий, Россия, Аэрофлот, Москва
Посол Маврикия ожидает запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы

Посол Маврикия Джанке рассчитывает на запуск прямых рейсов из России в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГород Порт-Луи, Маврикий
Город Порт-Луи, Маврикий - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Город Порт-Луи, Маврикий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Маврикий рассчитывает, что прямые рейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев, вопрос практически решен, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.
«
"Многим россиянам нравится бывать на Маврикии, и мы с "Аэрофлотом" работаем над запуском прямых рейсов... Вопрос почти закрыт, но есть несколько аспектов, над которыми мы работаем. И как посол, я сам жду, когда откроется прямое авиасообщение. Мы работаем над этим с января прошлого года, так что теперь мы надеемся, что в течение нескольких месяцев появятся прямые рейсы", - сказал дипломат.
По его словам, прорабатывается не только прямое авиасообщение с Россией, но и дополнительный маршрут Маврикий - Сейшельские острова - Россия.
"Компании работают над этой альтернативой с "Аэрофлотом". Власти направили соответствующий запрос на Сейшельские острова", - пояснил Джанке.
Маврикий – островное государство в юго-восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.
Читайте полный текст интервью >>>
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