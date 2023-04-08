https://ria.ru/20230408/marsh-1863967933.html
В Берлине начался пасхальный марш против поставок оружия Киеву
В Берлине начался пасхальный марш против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 08.04.2023
В Берлине начался пасхальный марш против поставок оружия Киеву
Несколько тысяч человек собрались в Берлине на мирный марш в преддверии католической Пасхи, они протестуют против поставок оружия Киеву и выступают за... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T15:07
2023-04-08T15:07
2023-04-08T16:07
в мире
германия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в Берлине на мирный марш в преддверии католической Пасхи, они протестуют против поставок оружия Киеву и выступают за проведение мирных переговоров, сообщил корреспондент РИА Новости.В эти выходные в Германии проходят ежегодные "пасхальные марши", которые объединяют сторонников разных мирных инициатив более чем в 120 городах ФРГ.В акции в Берлине, по данным координирующей протесты по всей стране организации Netzwerk Friedenskooperative ("Сеть мирной кооперации"), участвуют не менее трех тысяч человек. Протест начался на площади в центральном районе Веддинг.Участники марша несут флаги с изображением голубя мира, а также транспаранты с надписями: "США и НАТО — прочь с Украины", "Дипломатия, а не оружие", "Против бессмысленных санкций, дешевую энергию сейчас", "Никогда танки не приносят мир", а также против зависимости Европы от политики Штатов.Перед началом шествия с передвижной сцены выступил артист, спевший песню "Пусть всегда будет солнце" на русском, немецком и идише. Также выступили спикеры, призвавшие к скорейшим мирным переговорам по Украине. Также он подчеркнул, что необходимо соблюдать интересы безопасности Москвы и ее озабоченности вооружением и расширением НАТО вплоть до российских границ.Помешать проведению мероприятия пытались проукраински настроенные активисты, которые в силу своей малочисленности не смогли перекричать выступающих.В анонсе акции организаторы требуют прекращения поставок немецкого оружия Киеву, размещения атомного оружия в немецком Рамштайне и санкций против России, которые, на их взгляд, сильно навредили в первую очередь самой Германии. Они призывают Берлин способствовать проведению мирных переговоров Москвы и Киева, а также создать европейскую архитектуру безопасности "от Лиссабона до Владивостока".
https://ria.ru/20230408/polsha-1863957267.html
https://ria.ru/20230408/predateli-1863965402.html
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Мирный марш в Берлине против поставок оружия Киеву
Мирный марш в Берлине против поставок оружия Киеву
2023-04-08T15:07
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
В Берлине начался пасхальный марш против поставок оружия Киеву
Тысячи людей в Берлине вышли на пасхальный марш против поставок оружия Киеву
БЕРЛИН, 8 апр — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в Берлине на мирный марш в преддверии католической Пасхи, они протестуют против поставок оружия Киеву и выступают за проведение мирных переговоров, сообщил корреспондент РИА Новости.
В эти выходные в Германии
проходят ежегодные "пасхальные марши", которые объединяют сторонников разных мирных инициатив более чем в 120 городах ФРГ.
В акции в Берлине, по данным координирующей протесты по всей стране организации Netzwerk Friedenskooperative ("Сеть мирной кооперации"), участвуют не менее трех тысяч человек. Протест начался на площади в центральном районе Веддинг.
Участники марша несут флаги с изображением голубя мира, а также транспаранты с надписями: "США и НАТО
— прочь с Украины", "Дипломатия, а не оружие", "Против бессмысленных санкций, дешевую энергию сейчас", "Никогда танки не приносят мир", а также против зависимости Европы
от политики Штатов.
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Перед началом шествия с передвижной сцены выступил артист, спевший песню "Пусть всегда будет солнце" на русском, немецком и идише. Также выступили спикеры, призвавшие к скорейшим мирным переговорам по Украине.
«
"Прекратите поставку оружия Украине, это приводит лишь к эскалации и продлению конфликта", — заявил один из выступавших.
Также он подчеркнул, что необходимо соблюдать интересы безопасности Москвы и ее озабоченности вооружением и расширением НАТО вплоть до российских границ.
Помешать проведению мероприятия пытались проукраински настроенные активисты, которые в силу своей малочисленности не смогли перекричать выступающих.
В анонсе акции организаторы требуют прекращения поставок немецкого оружия Киеву, размещения атомного оружия в немецком Рамштайне и санкций против России, которые, на их взгляд, сильно навредили в первую очередь самой Германии. Они призывают Берлин способствовать проведению мирных переговоров Москвы и Киева, а также создать европейскую архитектуру безопасности "от Лиссабона
до Владивостока".
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