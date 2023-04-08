https://ria.ru/20230408/manevr-1863911403.html

"Впервые за 10 лет": в Индии объяснили, как один маневр России разозлит США

"Впервые за 10 лет": в Индии объяснили, как один маневр России разозлит США - РИА Новости, 08.04.2023

"Впервые за 10 лет": в Индии объяснили, как один маневр России разозлит США

Заход корабля ВМФ России в саудовский порт впервые за последнее десятилетие не понравится Соединенным Штатам, говорится в сюжете индийского канала WION. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T03:38

2023-04-08T03:38

2023-04-08T03:57

в мире

россия

саудовская аравия

сша

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Заход корабля ВМФ России в саудовский порт впервые за последнее десятилетие не понравится Соединенным Штатам, говорится в сюжете индийского канала WION.Фрегат из состава Северного флота демонстрирует свои боевые возможности в рамках учений — "и, возможно, заставляет нервничать Запад", отмечает WION. Также "наверняка" насторожит США реализация и "дипломатической миссии" – дальний поход боевого корабля к берегам ЮАР и далее до Саудовской Аравии "наделал немало шума"."Корабль российского ВМФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации Байдена — ведь ее некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на ее глазах постепенно отдаляется от Вашингтона", - говорится в сюжете. Кроме того, большое неудовольствие США вызывает и тесное сотрудничество Эр-Рияда с Россией и членами ОПЕК.Как отмечает WION, "Адмирал Горшков" оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", которые являются "центральным элементом" гиперзвукового арсенала России. "Считается, что это оружие позволяет получить преимущество над любым противником благодаря его скорости, примерно в пять раз превышающей звуковую, а также высокой маневренности", - указывает телеканал.Отряд кораблей Северного флота вышел в поход из Североморска в январе текущего года. За это время он принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, прошел около 21 тысячи морских миль. На этой неделе "Адмирал Горшков" совершил деловой заход в порт Джидда, при этом последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты Саудовской Аравии около 10 лет назад.

https://ria.ru/20230407/neft-1863519445.html

россия

саудовская аравия

сша

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в мире, россия, саудовская аравия, сша