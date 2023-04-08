https://ria.ru/20230408/kovalchuk-1864001921.html

США не скоро догонят Россию по уровню ядерного вооружения, заявил Ковальчук

США не скоро догонят Россию по уровню ядерного вооружения, заявил Ковальчук - РИА Новости, 08.04.2023

США не скоро догонят Россию по уровню ядерного вооружения, заявил Ковальчук

США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения в целом и развития гиперзвуковых технологий в частности, считает президент НИЦ "Курчатовский... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T20:10

2023-04-08T20:10

2023-04-08T20:10

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сша

михаил ковальчук

курчатовский институт

министерство обороны сша

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения в целом и развития гиперзвуковых технологий в частности, считает президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира". "У нас бюджет военный – меньше 50 миллиардов, а у американцев – больше, чем 800 миллиардов. В 20 раз у нас меньше бюджет военный. Но мы первый раз в истории их сделали... У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят", - сказал он. "И при этом если раньше нам было жрать нечего, колбасы в магазинах не было, у нас сегодня ломятся магазины, все есть - и лучшее в мире вооружение", - добавил президент Курчатовского института. Ранее в декабре 2022 года Пентагон сообщал, что ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля". До этого в сентябре 2022 года заместитель министра армии США Гейб Камарилло на конференции Defense News объявил, что Пентагон рассчитывает получить на вооружение первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230408/fbr-1863965911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, михаил ковальчук, курчатовский институт, министерство обороны сша, безопасность