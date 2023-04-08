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США не скоро догонят Россию по уровню ядерного вооружения, заявил Ковальчук - РИА Новости, 08.04.2023
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20:10 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/kovalchuk-1864001921.html
США не скоро догонят Россию по уровню ядерного вооружения, заявил Ковальчук
США не скоро догонят Россию по уровню ядерного вооружения, заявил Ковальчук - РИА Новости, 08.04.2023
США не скоро догонят Россию по уровню ядерного вооружения, заявил Ковальчук
США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения в целом и развития гиперзвуковых технологий в частности, считает президент НИЦ "Курчатовский... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T20:10
2023-04-08T20:10
россия
сша
михаил ковальчук
курчатовский институт
министерство обороны сша
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения в целом и развития гиперзвуковых технологий в частности, считает президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира". "У нас бюджет военный – меньше 50 миллиардов, а у американцев – больше, чем 800 миллиардов. В 20 раз у нас меньше бюджет военный. Но мы первый раз в истории их сделали... У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят", - сказал он. "И при этом если раньше нам было жрать нечего, колбасы в магазинах не было, у нас сегодня ломятся магазины, все есть - и лучшее в мире вооружение", - добавил президент Курчатовского института. Ранее в декабре 2022 года Пентагон сообщал, что ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля". До этого в сентябре 2022 года заместитель министра армии США Гейб Камарилло на конференции Defense News объявил, что Пентагон рассчитывает получить на вооружение первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года.
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россия, сша, михаил ковальчук, курчатовский институт, министерство обороны сша, безопасность
Россия, США, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Министерство обороны США, Безопасность
США не скоро догонят Россию по уровню ядерного вооружения, заявил Ковальчук

Глава Курчатовского института: США еще долго не догонят Россию в сфере ядерного оружия

© РИА НовостиМихаил Валентинович Ковальчук
Михаил Валентинович Ковальчук - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости
Михаил Валентинович Ковальчук. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. США придется долго догонять Россию по уровню ядерного вооружения в целом и развития гиперзвуковых технологий в частности, считает президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ковальчук в субботу выступил в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией "Природоподобные технологии и решение проблем современного мира".
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СМИ узнали о коварном плане США против России
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"У нас бюджет военный – меньше 50 миллиардов, а у американцев – больше, чем 800 миллиардов. В 20 раз у нас меньше бюджет военный. Но мы первый раз в истории их сделали... У них нет гиперзвука, у них массы чего нет. В ядерном комплексе мы впереди, абсолютно. Мы их всегда догоняли, а сегодня они нас долго еще не догонят", - сказал он.
"И при этом если раньше нам было жрать нечего, колбасы в магазинах не было, у нас сегодня ломятся магазины, все есть - и лучшее в мире вооружение", - добавил президент Курчатовского института.
Ранее в декабре 2022 года Пентагон сообщал, что ВВС США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты "воздух-земля". До этого в сентябре 2022 года заместитель министра армии США Гейб Камарилло на конференции Defense News объявил, что Пентагон рассчитывает получить на вооружение первое гиперзвуковое оружие до конца 2023 года.
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РоссияСШАМихаил КовальчукКурчатовский институтМинистерство обороны СШАБезопасность
 
 
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