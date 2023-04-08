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В Москве за сутки госпитализировали сто человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2023
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11:17 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/koronavirus-1863942595.html
В Москве за сутки госпитализировали сто человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали сто человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали сто человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:17
2023-04-08T11:17
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1317, госпитализированы 100 человек, выздоровели 1379 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1140 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 487 712 случаев коронавируса, выздоровели 3 294 929 человек, умерли 48 520 человек.
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распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали сто человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1317 случаев COVID-19, умерли восемь человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медик возле машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1317 случаев COVID-19, восемь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1317, госпитализированы 100 человек, выздоровели 1379 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1140 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 487 712 случаев коронавируса, выздоровели 3 294 929 человек, умерли 48 520 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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