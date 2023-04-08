https://ria.ru/20230408/kontsert-1863957618.html

Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта

Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта - РИА Новости, 08.04.2023

Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта

Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:21

2023-04-08T13:21

2023-04-08T13:21

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а также убытков, в том числе сервисного сбора, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Потребитель вправе потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета согласно п. 1 ст. 28 закона "О защите прав потребителей"; полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг, в том числе возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента",- говорится в сообщении. Для возврата стоимости билета нужно направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств, уточнили в Роспотребнадзоре. Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, можно обратиться с исковым заявлением в суд, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия