https://ria.ru/20230408/kontsert-1863957618.html
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта - РИА Новости, 08.04.2023
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта
Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:21
2023-04-08T13:21
2023-04-08T13:21
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а также убытков, в том числе сервисного сбора, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Потребитель вправе потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета согласно п. 1 ст. 28 закона "О защите прав потребителей"; полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг, в том числе возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента",- говорится в сообщении. Для возврата стоимости билета нужно направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств, уточнили в Роспотребнадзоре. Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, можно обратиться с исковым заявлением в суд, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены или переноса концерта