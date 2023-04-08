Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/kontsert-1863957618.html
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта - РИА Новости, 08.04.2023
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта
Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:21
2023-04-08T13:21
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851256774_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_858ec9ac3fc186ea3ffd70e25220be77.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а также убытков, в том числе сервисного сбора, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. "Потребитель вправе потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета согласно п. 1 ст. 28 закона "О защите прав потребителей"; полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг, в том числе возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента",- говорится в сообщении. Для возврата стоимости билета нужно направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств, уточнили в Роспотребнадзоре. Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, можно обратиться с исковым заявлением в суд, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851256774_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ecace3d9dea4c50539e1a33295d792dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия
Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены концерта

Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены или переноса концерта

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСцена и зрительный зал театра "Московская оперетта"
Сцена и зрительный зал театра Московская оперетта - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Сцена и зрительный зал театра "Московская оперетта". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а также убытков, в том числе сервисного сбора, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
"Потребитель вправе потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета согласно п. 1 ст. 28 закона "О защите прав потребителей"; полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг, в том числе возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента",- говорится в сообщении.
Для возврата стоимости билета нужно направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств, уточнили в Роспотребнадзоре. Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, можно обратиться с исковым заявлением в суд, отметили в ведомстве.
Кадр из фильма Баста. Суперигра
В Ставрополе призвали отменить концерт Басты
6 апреля, 15:29
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала