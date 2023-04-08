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В КНР назвали цель военных учений вокруг Тайваня - РИА Новости, 08.04.2023
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07:43 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/knr-1863918705.html
В КНР назвали цель военных учений вокруг Тайваня
В КНР назвали цель военных учений вокруг Тайваня - РИА Новости, 08.04.2023
В КНР назвали цель военных учений вокруг Тайваня
Проводимые вооруженными силами Китая учения вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T07:43
2023-04-08T07:43
в мире
китай
нэнси пелоси
тайвань
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Проводимые вооруженными силами Китая учения вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты суверенитета КНР, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И. Ранее в субботу Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проведут учения и боевое патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Министерство обороны острова сообщило, что пристально следит за учениями китайской армии. "Это серьезное предупреждение в отношении сговора и провокаций сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, с внешними силами, а также необходимая мера для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении Ши И, опубликованном в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat. Учения стартовали в субботу утром по пекинскому времени. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html
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в мире, китай, нэнси пелоси, тайвань, сша
В мире, Китай, Нэнси Пелоси, Тайвань, США
В КНР назвали цель военных учений вокруг Тайваня

Представитель НОАК Ши И: учения КНР вокруг Тайваня направлены на защиту суверенитета

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭсминец "Нань Чан" ВМС Китая
Эсминец Нань Чан ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Проводимые вооруженными силами Китая учения вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты суверенитета КНР, заявил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И.
Ранее в субботу Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проведут учения и боевое патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Министерство обороны острова сообщило, что пристально следит за учениями китайской армии.
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"Это серьезное предупреждение в отношении сговора и провокаций сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, с внешними силами, а также необходимая мера для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении Ши И, опубликованном в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat.
Учения стартовали в субботу утром по пекинскому времени.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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