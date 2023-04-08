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"Счет пошел на дни". Киев обозначил свои истинные цели

"Счет пошел на дни". Киев обозначил свои истинные цели - РИА Новости, 08.04.2023

"Счет пошел на дни". Киев обозначил свои истинные цели

На Украине — новый виток гонений на каноническую православную церковь. Власти видят в ней "оплот всего русского", с которым нужно покончить. Ради этого готовы... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:00

2023-04-08T08:00

2023-04-08T10:24

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине — новый виток гонений на каноническую православную церковь. Власти видят в ней "оплот всего русского", с которым нужно покончить. Ради этого готовы на все. К чему это может привести — в материале РИА Новости.Облегчили задачуУсиленные наряды полиции и проверка документов у каждого входящего — так теперь у главных ворот Киево-Печерской лавры.Министерство культуры Украины заключило с правоохранительными органами договор. Цель — "обеспечить охрану на всей территории памятника архитектуры". Но верующие канонической УПЦ по-прежнему приходят сюда в любую погоду, чтобы защитить свою святыню.Лавра, которая формально принадлежит государству как историко-культурный заповедник, разделена на две части. Верхняя — это музей. Нижняя много лет находилась в безвозмездном пользовании Церкви. Здесь резиденция ее главы, мужской монастырь, духовные семинария и академия.Однако Минкульт в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от братии покинуть территорию до 30 марта. В УПЦ это назвали "ультиматумом, не имеющим никаких юридических оснований". А верующие вот уже вторую неделю собираются на молитвенное стояние — в знак протеста.Наместник, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что для аннулирования договора нужно решение суда. Соответствующий иск УПЦ подала, но его отклонили. А Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила архиерея в "разжигании межрелигиозной розни" и "оправдании вооруженной агрессии России". Его отправили под домашний арест на 60 суток.Нынешний маневр чиновников с полицией духовенство расценивает как еще один способ давления. Дело в том, что прихожане уже дважды не пропустили в лавру комиссию, которая должна заняться "возвратом имущества государству".Отработанная схемаПохожая ситуация в Тернопольской области — с Почаевской лаврой. Эта обитель — крупнейшая на западе Украины и вторая по значимости после Киево-Печерской. Статусы у них одинаковые. С 2018-го находится в распоряжении местного государственного заповедника, а культовые сооружения арендует УПЦ.В этом году срок истек. По этому поводу наместник, митрополит Почаевский Владимир подал судебный иск и отказался пускать в монастырь музейщиков. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что на священнослужителя заведут уголовное дело.В конце марта полиция не пропустила в обитель несколько автобусов с паломниками. А вскоре в Верховной раде зарегистрировали законопроект о расторжении с УПЦ договора аренды храмового комплекса."Мая не будет"Гонения на каноническую церковь в западных областях уже приобрели характер репрессий. Священнослужителей зажали в тиски. С одной стороны — агрессивные радикалы. С другой — светские власти.В Хмельницком толпа активистов пыталась захватить Покровский кафедральный собор. Священников вывели с территории. Затем штурмовавшие устроили собрание и большинством голосов постановили перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), созданную в 2018-м при содействии тогдашнего президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.Ключи от храма передали некой "комиссии", которая приступила к описи имущества. А 4 апреля Хмельницкий областной совет просто запретил УПЦ в регионе.В Черновицкой области рейдеры ворвались в церковь, где в тот момент отпевали погибшего военнослужащего ВСУ."Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще. <...> Перед храмом паяцы ПЦУ <…> заносят красно-черный флаг ("Правого сектора"*. — Прим. ред.) в алтарь", — сообщает сайт Украинской церкви.В селе Новый Корец (Ровенская область) раскольники спилили замки с дверей храма и выгнали прихожан. Полиция не вмешивалась.Местные власти это поддерживают. Так, мэр Львова Андрей Садовой похвастался, что "завершить историю Московского патриархата" в городе удалось всего за два дня.Храм УПЦ снесли бульдозером. Позже Садовой выложил в соцсети фото церковного календаря из разрушенного здания, подписав снимок: "Май" не наступит. Только теплый украинский травень".Остальные культовые сооружения, уточнил мэр, передадут раскольникам. Начали с кафедрального собора Георгия Победоносца. О том, что он переподчинен, уведомил замглавы Львовского облсовета Юрий Холод. Община церкви никаких решений по этому поводу не принимала.В местной епархии УПЦ сообщили, что утром 5 апреля на территорию храма явились около 50 человек и заблокировали вход. Неизвестные под председательством Холода провели собрание и проголосовали за переход в ПЦУ. Дошло до драки, вмешалась полиция."Фатальная ошибка"Общий настрой политиков выразил мэр Тернополя Сергей Надал: "Московская церковь должна раз и навсегда исчезнуть с Украины".В конце марта в Ивано-Франковске захватили последний храм УПЦ. Активисты применили слезоточивый газ, чтобы выгнать прихожан и духовенство.Эксперты констатируют: Киев не скрывает своей истинной цели — уничтожить церковь."Дело в том, что по духу своему она совершенно иная — рожденная в общей православной традиции Древней Руси. Именно это не устраивает политиков", — поясняет профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.Украинский политолог Константин Бондаренко считает развернувшиеся гонения фатальной ошибкой режима и лично Владимира Зеленского."С политтехнологической точки зрения власть уже проиграла эту кампанию, — уверен он. — Они привели под лавру таких людей, которые всех дискредитируют".Религиовед Роман Лункин назвал логику государства "суицидальной". Решили найти внутреннего врага — олицетворение русского влияния на Украине. Таковым стала УПЦ. Но, заключает эксперт, как уничтожить крупнейшую в стране религиозную организацию с миллионами последователей? Негативные последствия неизбежны. В первую очередь — для самой власти.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, тернопольская область, верховная рада украины, аналитика - религия и мировоззрение