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Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ - РИА Новости, 08.04.2023
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Религия
 
20:44 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/khram-1864005029.html
Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ
Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ - РИА Новости, 08.04.2023
Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ
Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T20:44
2023-04-08T20:44
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
львовская область
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Он также заявил, что в Вербное воскресенье во дворе церкви планируют провести первое богослужение ПЦУ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230405/ptsu-1863193446.html
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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, львовская область, в мире
Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Львовская область, В мире
Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ

Власти Львовской области опечатали храм в Бориславе после отказа прихожан переходить в ПЦУ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкКупола
Купола - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
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"Сегодня под храмом Покрова Пресвятой Богородицы Московского Патриархата собрались бориславчане и в который раз обратились к духовенству и прихожанам с предложением перейти в Православную церковь Украины. Однако часть прихожан отказалась. На заседании внеочередной сессии городского совета решили временно опечатать храм", - написал он в своем телеграм-канале.
Он также заявил, что в Вербное воскресенье во дворе церкви планируют провести первое богослужение ПЦУ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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