https://ria.ru/20230408/khram-1864005029.html

Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ

Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ - РИА Новости, 08.04.2023

Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ

Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T20:44

2023-04-08T20:44

2023-04-08T20:44

религия

украина

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

львовская область

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Он также заявил, что в Вербное воскресенье во дворе церкви планируют провести первое богослужение ПЦУ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230405/ptsu-1863193446.html

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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, львовская область, в мире