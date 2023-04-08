Во Львовской области опечатали храм УПЦ после отказа прихожан перейти в ПЦУ
Власти Львовской области опечатали храм в Бориславе после отказа прихожан переходить в ПЦУ
Купола. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
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"Сегодня под храмом Покрова Пресвятой Богородицы Московского Патриархата собрались бориславчане и в который раз обратились к духовенству и прихожанам с предложением перейти в Православную церковь Украины. Однако часть прихожан отказалась. На заседании внеочередной сессии городского совета решили временно опечатать храм", - написал он в своем телеграм-канале.
Он также заявил, что в Вербное воскресенье во дворе церкви планируют провести первое богослужение ПЦУ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".