https://ria.ru/20230408/khram-1863980863.html

Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших

Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших - РИА Новости, 08.04.2023

Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших

Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области умер один из нападавших мужчин, сообщили в Союзе православных... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T17:00

2023-04-08T17:00

2023-04-08T17:38

религия

украина

киевская область

россия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области умер один из нападавших мужчин, сообщили в Союзе православных журналистов. По словам очевидцев, Семцов вместе со старостой села Липовец Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма. Во время конфликта Семцов вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего нападавшему стало плохо и вскоре он скончался. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.

https://ria.ru/20230408/upts-1863980135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киевская область, россия, ситуация вокруг упц