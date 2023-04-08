Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших
Союз православных журналистов: при захвате храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших
Купола. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области умер один из нападавших мужчин, сообщили в Союзе православных журналистов.
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"Во время захвата храма в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер замглавы <...> Кагарлыка Иван Семцов", — говорится в сообщении объединения.
По словам очевидцев, Семцов вместе со старостой села Липовец Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма. Во время конфликта Семцов вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего нападавшему стало плохо и вскоре он скончался.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.