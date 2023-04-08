Рейтинг@Mail.ru
Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:00 08.04.2023 (обновлено: 17:38 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/khram-1863980863.html
Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших
Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших - РИА Новости, 08.04.2023
Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших
Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области умер один из нападавших мужчин, сообщили в Союзе православных... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T17:00
2023-04-08T17:38
религия
украина
киевская область
россия
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_04093a88235fd5c163df7c0875aeeaae.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области умер один из нападавших мужчин, сообщили в Союзе православных журналистов. По словам очевидцев, Семцов вместе со старостой села Липовец Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма. Во время конфликта Семцов вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего нападавшему стало плохо и вскоре он скончался. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.
https://ria.ru/20230408/upts-1863980135.html
украина
киевская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_4c724f63f4297755809309db951dcac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киевская область, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киевская область, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
Во время захвата храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших

Союз православных журналистов: при захвате храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКупола
Купола - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Купола. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области умер один из нападавших мужчин, сообщили в Союзе православных журналистов.
«
"Во время захвата храма в селе Липовец бывшего Кагарлыкского района Киевской области умер замглавы <...> Кагарлыка Иван Семцов", — говорится в сообщении объединения.
По словам очевидцев, Семцов вместе со старостой села Липовец Василием Тысленко организовали рейдерский захват храма. Во время конфликта Семцов вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего нападавшему стало плохо и вскоре он скончался.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.
Купола - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В Каменце-Подольском в собор УПЦ прибыл митрополит на богослужение
Вчера, 16:50
 
РелигияУкраинаКиевская областьРоссияСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала