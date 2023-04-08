https://ria.ru/20230408/khab-1863937433.html

Турция начала работать над предложенным Россией проекту газового хаба

Турция начала работать над предложенным Россией проекту газового хаба - РИА Новости, 08.04.2023

Турция начала работать над предложенным Россией проекту газового хаба

Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:52

2023-04-08T10:52

2023-04-08T10:52

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россия

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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщила ранее газета Sabah. Донмез в начале марта заявлял, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения. "У нас есть возможность стать важным центром торговли (газом) в страны Восточной Европы. Мы предприняли шаги для этого. Когда наш президент утвердит изменения в законопроект, принятый парламентом, будут установлены новые правовые меры. В старом законе были правила для внутреннего рынка. Он был более ограничительным. С новым законом мы обеспечили большую свободу", - сказал Донмез в интервью CNN Türk. По его словам, Турция потребляет 50-60 миллиардов кубометров природного газа. "У нас есть возможность ввозить до 100 миллиардов кубометров природного газа, перерабатывать его и поставлять в систему. Если 60% мы потребляем сами, то 40% мы можем продавать соседним странам", - сказал министр. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20230408/gaz-1863936704.html

https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863730991.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, россия