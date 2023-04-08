Турция начала работать над предложенным Россией проекту газового хаба
Турция начала законодательный процесс по предложенному Россией проекту газового хаба
© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Турции
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщила ранее газета Sabah. Донмез в начале марта заявлял, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.
"У нас есть возможность стать важным центром торговли (газом) в страны Восточной Европы. Мы предприняли шаги для этого. Когда наш президент утвердит изменения в законопроект, принятый парламентом, будут установлены новые правовые меры. В старом законе были правила для внутреннего рынка. Он был более ограничительным. С новым законом мы обеспечили большую свободу", - сказал Донмез в интервью CNN Türk.
По его словам, Турция потребляет 50-60 миллиардов кубометров природного газа.
"У нас есть возможность ввозить до 100 миллиардов кубометров природного газа, перерабатывать его и поставлять в систему. Если 60% мы потребляем сами, то 40% мы можем продавать соседним странам", - сказал министр.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.