https://ria.ru/20230408/izrail-1863903632.html
СМИ: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии
СМИ: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии
Погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии, среди пострадавших также есть итальянские граждане, кроме того, пострадали и британские... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T00:18
2023-04-08T00:18
2023-04-08T10:50
тель-авив
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израиль
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МОСКВА/РИМ, 8 апр - РИА Новости. Погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии, среди пострадавших также есть итальянские граждане, кроме того, пострадали и британские туристы, сообщает израильская газета Jerusalem Post.Служба скорой помощи Израиля (MDA) ранее сообщала, что все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива являются туристами, включая погибшего мужчину."Убитый мужчина был гражданином Италии, а раненые - гражданами Великобритании и Италии", - говорится в сообщении газеты.Информацию о погибшем подтвердил вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни."Власти Израиля подтверждают гибель гражданина Италии Алессандро Парини и сообщают о возможных ранениях других соотечественников в результате подлого нападения в Тель-Авиве", - написал он в Twitter. После теракта МИД Италии сообщил о работе кризисного центра и круглосуточного телефонного номера.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.
https://ria.ru/20230327/izrail-1861057205.html
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тель-авив, италия, израиль, биньямин нетаньяху, в мире
Тель-Авив, Италия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире
СМИ: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии
Jerusalem Post: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии
МОСКВА/РИМ, 8 апр - РИА Новости
. Погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии, среди пострадавших также есть итальянские граждане, кроме того, пострадали и британские туристы, сообщает
израильская газета Jerusalem Post.
Служба скорой помощи Израиля (MDA) ранее сообщала, что все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива являются туристами, включая погибшего мужчину.
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"Убитый мужчина был гражданином Италии, а раненые - гражданами Великобритании и Италии", - говорится в сообщении газеты.
Информацию о погибшем подтвердил вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни.
"Власти Израиля подтверждают гибель гражданина Италии Алессандро Парини и сообщают о возможных ранениях других соотечественников в результате подлого нападения в Тель-Авиве", - написал он в Twitter. После теракта МИД Италии сообщил о работе кризисного центра и круглосуточного телефонного номера.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.
МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом