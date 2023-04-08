https://ria.ru/20230408/izrail-1863903632.html

СМИ: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии

СМИ: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии - РИА Новости, 08.04.2023

СМИ: погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии

Погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии, среди пострадавших также есть итальянские граждане, кроме того, пострадали и британские... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T00:18

2023-04-08T00:18

2023-04-08T10:50

тель-авив

италия

израиль

биньямин нетаньяху

в мире

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МОСКВА/РИМ, 8 апр - РИА Новости. Погибший в результате теракта в Тель-Авиве оказался гражданином Италии, среди пострадавших также есть итальянские граждане, кроме того, пострадали и британские туристы, сообщает израильская газета Jerusalem Post.Служба скорой помощи Израиля (MDA) ранее сообщала, что все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива являются туристами, включая погибшего мужчину."Убитый мужчина был гражданином Италии, а раненые - гражданами Великобритании и Италии", - говорится в сообщении газеты.Информацию о погибшем подтвердил вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни."Власти Израиля подтверждают гибель гражданина Италии Алессандро Парини и сообщают о возможных ранениях других соотечественников в результате подлого нападения в Тель-Авиве", - написал он в Twitter. После теракта МИД Италии сообщил о работе кризисного центра и круглосуточного телефонного номера.В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.

https://ria.ru/20230327/izrail-1861057205.html

https://ria.ru/20230407/terakt-1863895742.html

тель-авив

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тель-авив, италия, израиль, биньямин нетаньяху, в мире