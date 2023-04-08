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В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку
В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку - РИА Новости, 08.04.2023
В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку
Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T15:26
2023-04-08T15:26
2023-04-08T23:14
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ТОКИО, 8 апр — РИА Новости. Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава, сообщило агентство Киодо. Согласно информации японских военных на Окинаве, у одного из истребителей возникли проблемы с двигателем в 60 километрах к югу от острова Мияко. Пострадавших нет, задержек гражданских рейсов нет. Как сообщил корреспондент агентства, на одном из истребителей американские военные проводят ремонтные работы, сняв топливный бак. Является ли этот истребитель испытывавшим проблемы с двигателем или нет, не сообщается.
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в мире, окинава, япония, f-16, сша
В мире, Окинава, Япония, F-16, США
В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку
В аэропорту на юге Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку
ТОКИО, 8 апр — РИА Новости. Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава, сообщило агентство Киодо.
Согласно информации японских военных на Окинаве, у одного из истребителей возникли проблемы с двигателем в 60 километрах к югу от острова Мияко.
Пострадавших нет, задержек гражданских рейсов нет. Как сообщил корреспондент агентства, на одном из истребителей американские военные проводят ремонтные работы, сняв топливный бак. Является ли этот истребитель испытывавшим проблемы с двигателем или нет, не сообщается.
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