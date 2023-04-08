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В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку - РИА Новости, 08.04.2023
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15:26 08.04.2023 (обновлено: 23:14 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/istrebiteli-1863969688.html
В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку
В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку - РИА Новости, 08.04.2023
В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку
Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T15:26
2023-04-08T23:14
в мире
окинава
япония
f-16
сша
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ТОКИО, 8 апр — РИА Новости. Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава, сообщило агентство Киодо. Согласно информации японских военных на Окинаве, у одного из истребителей возникли проблемы с двигателем в 60 километрах к югу от острова Мияко. Пострадавших нет, задержек гражданских рейсов нет. Как сообщил корреспондент агентства, на одном из истребителей американские военные проводят ремонтные работы, сняв топливный бак. Является ли этот истребитель испытывавшим проблемы с двигателем или нет, не сообщается.
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в мире, окинава, япония, f-16, сша
В мире, Окинава, Япония, F-16, США
В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку

В аэропорту на юге Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 апр — РИА Новости. Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава, сообщило агентство Киодо.
Согласно информации японских военных на Окинаве, у одного из истребителей возникли проблемы с двигателем в 60 километрах к югу от острова Мияко.
Пострадавших нет, задержек гражданских рейсов нет. Как сообщил корреспондент агентства, на одном из истребителей американские военные проводят ремонтные работы, сняв топливный бак. Является ли этот истребитель испытывавшим проблемы с двигателем или нет, не сообщается.
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В миреОкинаваЯпонияF-16США
 
 
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