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В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку

В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку - РИА Новости, 08.04.2023

В Японии два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку

Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T15:26

2023-04-08T15:26

2023-04-08T23:14

в мире

окинава

япония

f-16

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ТОКИО, 8 апр — РИА Новости. Два американских истребителя F-16 совершили экстренную посадку в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава, сообщило агентство Киодо. Согласно информации японских военных на Окинаве, у одного из истребителей возникли проблемы с двигателем в 60 километрах к югу от острова Мияко. Пострадавших нет, задержек гражданских рейсов нет. Как сообщил корреспондент агентства, на одном из истребителей американские военные проводят ремонтные работы, сняв топливный бак. Является ли этот истребитель испытывавшим проблемы с двигателем или нет, не сообщается.

https://ria.ru/20230309/aziya-1856418801.html

окинава

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в мире, окинава, япония, f-16, сша