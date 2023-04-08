https://ria.ru/20230408/issledovanie-1863936153.html
Больше половины россиян не оформляли налоговый вычет, показало исследование
Больше половины россиян не оформляли налоговый вычет, показало исследование - РИА Новости, 08.04.2023
Больше половины россиян не оформляли налоговый вычет, показало исследование
Больше половины россиян никогда не оформляли налоговый вычет, чаще всего из-за сложности с документами, говорится в исследовании финансового маркетплейса... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:40
2023-04-08T10:40
2023-04-08T10:40
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Больше половины россиян никогда не оформляли налоговый вычет, чаще всего из-за сложности с документами, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "По данным "Сравни", большинство (65%) россиян знают о возможности вернуть часть уплаченного налога, но больше половины (54%) никогда этого не делали. 23% опрошенных пользовались такой возможностью несколько раз в жизни, 11% оформляют вычет каждый год. Примерно столько же людей (10%) планируют попробовать вернуть часть средств", - говорится в исследовании. По данным специалистов, самая популярная причина (54%) отказа от налогового вычета - сложность оформления документов, на втором месте (17%) - длительность ожидания и бюрократия, а на третьем (13%) - отсутствие необходимых документов и неофициальные источники дохода. При этом, как отмечается в исследовании, большинство (52%) среди тех, кто все же будет оформлять налоговый вычет за 2022 год, планирует вернуть более 20 тысяч рублей, однако остальные респонденты рассчитывают вернуть меньше этой суммы. Как отмечается в исследовании, более 50% россиян планируют вернуть средства, потраченные на обучение, медицину, спорт, благотворительность и страхование. Еще треть опрошенных рассчитывают оформить имущественный вычет, 12% будут оформлять стандартный вычет для детей и особых категорий граждан, а 3% - инвестиционный вычет. "Большинство (65%) оформляет налоговый вычет самостоятельно, без помощи посредников", - обращают внимание специалисты. "Полученные деньги более половины (54%) участников опроса потратят на погашение кредитов и возвраты долгов, 19% потратит на саморазвитие и еще 13% на развлечения и отпуск. Оставшиеся 12% планируют инвестировать средства или открыть банковский вклад на полученные деньги", - говорится в онлайн-исследовании, которое проводилось в начале апреля среди 1200 респондентов из всех регионов России. В марте премьер Михаил Мишустин заявил, что соцвычет - важный элемент социальной политики государства, который стоит рассматривать не как скидку, а процедуру, которая делается по заявлению гражданина. В феврале президент РФ предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы - со 120 до 150 тысяч рублей. Налоговый вычет оформить могут все официально трудоустроенные граждане РФ, которые платят НДФЛ и являются резидентами РФ.
https://ria.ru/20230403/forma-1862594762.html
https://ria.ru/20230323/nalogi-1860217515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Больше половины россиян не оформляли налоговый вычет, показало исследование
Исследование: больше половины никогда россиян не оформляли налоговый вычет
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Больше половины россиян никогда не оформляли налоговый вычет, чаще всего из-за сложности с документами, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"По данным "Сравни", большинство (65%) россиян знают о возможности вернуть часть уплаченного налога, но больше половины (54%) никогда этого не делали. 23% опрошенных пользовались такой возможностью несколько раз в жизни, 11% оформляют вычет каждый год. Примерно столько же людей (10%) планируют попробовать вернуть часть средств", - говорится в исследовании.
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По данным специалистов, самая популярная причина (54%) отказа от налогового вычета - сложность оформления документов, на втором месте (17%) - длительность ожидания и бюрократия, а на третьем (13%) - отсутствие необходимых документов и неофициальные источники дохода. При этом, как отмечается в исследовании, большинство (52%) среди тех, кто все же будет оформлять налоговый вычет за 2022 год, планирует вернуть более 20 тысяч рублей, однако остальные респонденты рассчитывают вернуть меньше этой суммы.
Как отмечается в исследовании, более 50% россиян планируют вернуть средства, потраченные на обучение, медицину, спорт, благотворительность и страхование. Еще треть опрошенных рассчитывают оформить имущественный вычет, 12% будут оформлять стандартный вычет для детей и особых категорий граждан, а 3% - инвестиционный вычет. "Большинство (65%) оформляет налоговый вычет самостоятельно, без помощи посредников", - обращают внимание специалисты.
"Полученные деньги более половины (54%) участников опроса потратят на погашение кредитов и возвраты долгов, 19% потратит на саморазвитие и еще 13% на развлечения и отпуск. Оставшиеся 12% планируют инвестировать средства или открыть банковский вклад на полученные деньги", - говорится в онлайн-исследовании, которое проводилось в начале апреля среди 1200 респондентов из всех регионов России
.
В марте премьер Михаил Мишустин
заявил, что соцвычет - важный элемент социальной политики государства, который стоит рассматривать не как скидку, а процедуру, которая делается по заявлению гражданина. В феврале президент РФ предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы - со 120 до 150 тысяч рублей. Налоговый вычет оформить могут все официально трудоустроенные граждане РФ, которые платят НДФЛ и являются резидентами РФ.
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