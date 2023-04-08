https://ria.ru/20230408/irak-1863952185.html
Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта в Сулеймании
Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта в Сулеймании - РИА Новости, 08.04.2023
Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта в Сулеймании
Руководство Ирака потребовало официальных извинений от Турции в связи с обстрелом гражданского аэропорта в городе Сулеймания на севере страны, говорится в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:36
2023-04-08T12:36
2023-04-08T12:36
в мире
ирак
турция
курдистан (иран)
рабочая партия курдистана
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ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Руководство Ирака потребовало официальных извинений от Турции в связи с обстрелом гражданского аэропорта в городе Сулеймания на севере страны, говорится в сообщении, размещенном президентской канцелярией в Twitter. Согласно сообщению службы гражданской авиации Сулеймании, в пятницу вблизи международного аэропорта города произошел взрыв, который привел к небольшому пожару, его удалось потушить. Инцидент обошелся без жертв и раненых. По информации источника арабского телеканала "Аль-Хадас", причиной взрыва послужил удар, нанесенный беспилотником ВС Турции. Как передал канал, в момент взрыва в районе аэропорта мог находиться командующий курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди. "Турецкие военные операции в (Иракском) Курдистане повторяются, последней из них является бомбардировка гражданского аэропорта Сулеймания. Мы решительно осуждаем эти вопиющие нападения на Ирак и его суверенитет, нет никакого правового обоснования, позволяющего Турции продолжать терроризировать гражданское население под предлогом присутствия противостоящих ей сил на иракской земле", - говорится в заявлении президентской канцелярии. Руководство Ирака призвало турецкое правительство "взять на себя ответственность, принести официальные извинения за эти действия, прекратить нападения и решать свои внутренние проблемы, открыв каналы диалога с соответствующими сторонами", отметив, что в случае повторения атак Ирак "займет твердую позицию по их предотвращению в будущем". Первый вице-спикер парламента Ирака Мохсен аль-Мандалави в субботу распорядился сформировать следственный комитет по делу о нападении на аэропорт Сулеймании, чтобы "принять меры, которые сохранят суверенитет и защитят жизни наших людей от любого нападения". В среду МИД Турции проинформировал, что власти страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов, которые направляются или прибывают из иракского города Сулеймания в связи с активизацией деятельности Рабочей партии Курдистана в Сулеймании. Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила РИА Новости отсутствие рейсов в Сулейманию в настоящее время. В то же время она опровергла информацию СМИ о хакерской атаке из Ирака на ее сайт после обстрела аэропорта в Сулеймании.
https://ria.ru/20230201/turtsiya-1848973563.html
https://ria.ru/20230405/irak-1863238752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, турция, курдистан (иран), рабочая партия курдистана, turkish airlines
В мире, Ирак, Турция, Курдистан (Иран), Рабочая партия Курдистана, Turkish Airlines
Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта в Сулеймании
Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел гражданского аэропорта в Сулеймании
ДОХА, 8 апр - РИА Новости.
Руководство Ирака потребовало официальных извинений от Турции в связи с обстрелом гражданского аэропорта в городе Сулеймания на севере страны, говорится в сообщении, размещенном президентской канцелярией в Twitter
.
Согласно сообщению службы гражданской авиации Сулеймании, в пятницу вблизи международного аэропорта города произошел взрыв, который привел к небольшому пожару, его удалось потушить. Инцидент обошелся без жертв и раненых. По информации источника арабского телеканала "Аль-Хадас", причиной взрыва послужил удар, нанесенный беспилотником ВС Турции. Как передал канал, в момент взрыва в районе аэропорта мог находиться командующий курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди.
Турция продолжит военные операции на севере Сирии и Ирака
"Турецкие военные операции в (Иракском) Курдистане
повторяются, последней из них является бомбардировка гражданского аэропорта Сулеймания. Мы решительно осуждаем эти вопиющие нападения на Ирак и его суверенитет, нет никакого правового обоснования, позволяющего Турции продолжать терроризировать гражданское население под предлогом присутствия противостоящих ей сил на иракской земле", - говорится в заявлении президентской канцелярии.
Руководство Ирака призвало турецкое правительство "взять на себя ответственность, принести официальные извинения за эти действия, прекратить нападения и решать свои внутренние проблемы, открыв каналы диалога с соответствующими сторонами", отметив, что в случае повторения атак Ирак "займет твердую позицию по их предотвращению в будущем".
Первый вице-спикер парламента Ирака Мохсен аль-Мандалави в субботу распорядился сформировать следственный комитет по делу о нападении на аэропорт Сулеймании, чтобы "принять меры, которые сохранят суверенитет и защитят жизни наших людей от любого нападения".
В среду МИД Турции проинформировал, что власти страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов, которые направляются или прибывают из иракского города Сулеймания в связи с активизацией деятельности Рабочей партии Курдистана
в Сулеймании. Авиакомпания Turkish Airlines
подтвердила РИА Новости отсутствие рейсов в Сулейманию в настоящее время. В то же время она опровергла информацию СМИ о хакерской атаке из Ирака на ее сайт после обстрела аэропорта в Сулеймании.
Россия выступает за территориальную целостность Ирака, заявил Путин