https://ria.ru/20230408/irak-1863952185.html

Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта в Сулеймании

Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта в Сулеймании - РИА Новости, 08.04.2023

Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта в Сулеймании

Руководство Ирака потребовало официальных извинений от Турции в связи с обстрелом гражданского аэропорта в городе Сулеймания на севере страны, говорится в... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:36

2023-04-08T12:36

2023-04-08T12:36

в мире

ирак

турция

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рабочая партия курдистана

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ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Руководство Ирака потребовало официальных извинений от Турции в связи с обстрелом гражданского аэропорта в городе Сулеймания на севере страны, говорится в сообщении, размещенном президентской канцелярией в Twitter. Согласно сообщению службы гражданской авиации Сулеймании, в пятницу вблизи международного аэропорта города произошел взрыв, который привел к небольшому пожару, его удалось потушить. Инцидент обошелся без жертв и раненых. По информации источника арабского телеканала "Аль-Хадас", причиной взрыва послужил удар, нанесенный беспилотником ВС Турции. Как передал канал, в момент взрыва в районе аэропорта мог находиться командующий курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди. "Турецкие военные операции в (Иракском) Курдистане повторяются, последней из них является бомбардировка гражданского аэропорта Сулеймания. Мы решительно осуждаем эти вопиющие нападения на Ирак и его суверенитет, нет никакого правового обоснования, позволяющего Турции продолжать терроризировать гражданское население под предлогом присутствия противостоящих ей сил на иракской земле", - говорится в заявлении президентской канцелярии. Руководство Ирака призвало турецкое правительство "взять на себя ответственность, принести официальные извинения за эти действия, прекратить нападения и решать свои внутренние проблемы, открыв каналы диалога с соответствующими сторонами", отметив, что в случае повторения атак Ирак "займет твердую позицию по их предотвращению в будущем". Первый вице-спикер парламента Ирака Мохсен аль-Мандалави в субботу распорядился сформировать следственный комитет по делу о нападении на аэропорт Сулеймании, чтобы "принять меры, которые сохранят суверенитет и защитят жизни наших людей от любого нападения". В среду МИД Турции проинформировал, что власти страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов, которые направляются или прибывают из иракского города Сулеймания в связи с активизацией деятельности Рабочей партии Курдистана в Сулеймании. Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила РИА Новости отсутствие рейсов в Сулейманию в настоящее время. В то же время она опровергла информацию СМИ о хакерской атаке из Ирака на ее сайт после обстрела аэропорта в Сулеймании.

https://ria.ru/20230201/turtsiya-1848973563.html

https://ria.ru/20230405/irak-1863238752.html

ирак

турция

курдистан (иран)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, турция, курдистан (иран), рабочая партия курдистана, turkish airlines