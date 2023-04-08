https://ria.ru/20230408/indiya-1863954808.html

Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ

Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ - РИА Новости, 08.04.2023

Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ

Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам, сообщил секретариат президента. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:57

2023-04-08T12:57

2023-04-08T12:57

индия

ассам

гималаи

драупади мурму

hindustan aeronautics limited

су-30

су-30мки

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам, сообщил секретариат президента. "Президент, которая является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Индии, летела около 30 минут, обозревая Брахмапутру и долину Тезпур с видом на Гималаи, прежде чем вернуться на базу ВВС", - говорится в сообщении. Президент Мурму - третий президент Индии и вторая женщина-президент, совершившая такой полет. Самолетом управлял капитан группы Навин Кумар, командир 106-й эскадрильи. Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находится около 270 таких машин, включая поставленные из России.

https://ria.ru/20230405/indiya-1863067590.html

https://ria.ru/20210203/istrebiteli-1595798609.html

индия

ассам

гималаи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, ассам, гималаи, драупади мурму, hindustan aeronautics limited, су-30, су-30мки, в мире