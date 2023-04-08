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Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ - РИА Новости, 08.04.2023
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12:57 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/indiya-1863954808.html
Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ
Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ - РИА Новости, 08.04.2023
Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ
Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам, сообщил секретариат президента. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:57
2023-04-08T12:57
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам, сообщил секретариат президента. "Президент, которая является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Индии, летела около 30 минут, обозревая Брахмапутру и долину Тезпур с видом на Гималаи, прежде чем вернуться на базу ВВС", - говорится в сообщении. Президент Мурму - третий президент Индии и вторая женщина-президент, совершившая такой полет. Самолетом управлял капитан группы Навин Кумар, командир 106-й эскадрильи. Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находится около 270 таких машин, включая поставленные из России.
https://ria.ru/20230405/indiya-1863067590.html
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индия, ассам, гималаи, драупади мурму, hindustan aeronautics limited, су-30, су-30мки, в мире
Индия, Ассам, Гималаи, Драупади Мурму, Hindustan Aeronautics Limited, Су-30, Су-30МКИ, В мире
Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30 МКИ

Президент Индии Драупади Мурму совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ

© Фото : President of India/TwitterПрезидент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам
Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : President of India/Twitter
Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр – РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму в субботу совершила боевой вылет на истребителе Су-30 МКИ с авиабазы Тезпур в штате Ассам, сообщил секретариат президента.
"Президент, которая является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Индии, летела около 30 минут, обозревая Брахмапутру и долину Тезпур с видом на Гималаи, прежде чем вернуться на базу ВВС", - говорится в сообщении.
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Президент Мурму - третий президент Индии и вторая женщина-президент, совершившая такой полет. Самолетом управлял капитан группы Навин Кумар, командир 106-й эскадрильи.
«
"Для меня было волнующим опытом летать на могучем истребителе Сухой-30 МКИ ВВС Индии. Предметом гордости является тот факт, что оборонный потенциал Индии значительно расширился и охватывает все границы на суше, в воздухе и на море. Я поздравляю ВВС Индии и всю команду военно-воздушной базы Тезпур с организацией этого боевого вылета", - написала Мурму по итогам полета.
Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находится около 270 таких машин, включая поставленные из России.
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ИндияАссамГималаиДраупади МурмуHindustan Aeronautics LimitedСу-30Су-30МКИВ мире
 
 
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