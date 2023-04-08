Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр
РБК: в российских магазинах игрушек начался дефицит настольных игр "Монополия" и Uno
© Depositphotos.com / HayDmitriyНастольная игра "Монополия"
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Настольная игра "Монополия". Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские магазины игрушек столкнулись с дефицитом популярных настольных игр от ушедшей из страны компании Hasbro — Uno и "Монополия", сообщает РБК со ссылкой на данные розничных магазинов.
По информации журналистов, многие розничные точки продажи уже исчерпали запасы настольных игр, оставшиеся с прошлого года, а на маркетплейсах настольные игры в той же ценовой категории часто размещены с пометкой "осталась одна штука".
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"Запасы "Монополии" закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. По телефону поддержки на сайте "Мосигры" подтвердили, что владелец этого бренда — компания Hasbro — прекратила поставки в Россию и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно", — заявили авторы статьи.
Согласно решению Минпромторга, игрушки вошли в список товаров для параллельного импорта, но настольные игры в Россию по этим условиям не поставляются, потому что они оказываются не переведены на русский язык.