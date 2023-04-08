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Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр - РИА Новости, 08.04.2023
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10:54 08.04.2023 (обновлено: 10:56 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/igry-1863937719.html
Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр
Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр - РИА Новости, 08.04.2023
Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр
Российские магазины игрушек столкнулись с дефицитом популярных настольных игр от ушедшей из страны компании Hasbro — Uno и "Монополия", сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:54
2023-04-08T10:56
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские магазины игрушек столкнулись с дефицитом популярных настольных игр от ушедшей из страны компании Hasbro — Uno и "Монополия", сообщает РБК со ссылкой на данные розничных магазинов.По информации журналистов, многие розничные точки продажи уже исчерпали запасы настольных игр, оставшиеся с прошлого года, а на маркетплейсах настольные игры в той же ценовой категории часто размещены с пометкой "осталась одна штука".Согласно решению Минпромторга, игрушки вошли в список товаров для параллельного импорта, но настольные игры в Россию по этим условиям не поставляются, потому что они оказываются не переведены на русский язык.
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр

РБК: в российских магазинах игрушек начался дефицит настольных игр "Монополия" и Uno

© Depositphotos.com / HayDmitriyНастольная игра "Монополия"
Настольная игра Монополия - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Настольная игра "Монополия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские магазины игрушек столкнулись с дефицитом популярных настольных игр от ушедшей из страны компании Hasbro — Uno и "Монополия", сообщает РБК со ссылкой на данные розничных магазинов.
По информации журналистов, многие розничные точки продажи уже исчерпали запасы настольных игр, оставшиеся с прошлого года, а на маркетплейсах настольные игры в той же ценовой категории часто размещены с пометкой "осталась одна штука".
«
"Запасы "Монополии" закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. По телефону поддержки на сайте "Мосигры" подтвердили, что владелец этого бренда — компания Hasbro — прекратила поставки в Россию и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно", — заявили авторы статьи.
Согласно решению Минпромторга, игрушки вошли в список товаров для параллельного импорта, но настольные игры в Россию по этим условиям не поставляются, потому что они оказываются не переведены на русский язык.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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