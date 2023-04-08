https://ria.ru/20230408/igry-1863937719.html

Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр

Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр - РИА Новости, 08.04.2023

Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр

Российские магазины игрушек столкнулись с дефицитом популярных настольных игр от ушедшей из страны компании Hasbro — Uno и "Монополия", сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:54

2023-04-08T10:54

2023-04-08T10:56

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские магазины игрушек столкнулись с дефицитом популярных настольных игр от ушедшей из страны компании Hasbro — Uno и "Монополия", сообщает РБК со ссылкой на данные розничных магазинов.По информации журналистов, многие розничные точки продажи уже исчерпали запасы настольных игр, оставшиеся с прошлого года, а на маркетплейсах настольные игры в той же ценовой категории часто размещены с пометкой "осталась одна штука".Согласно решению Минпромторга, игрушки вошли в список товаров для параллельного импорта, но настольные игры в Россию по этим условиям не поставляются, потому что они оказываются не переведены на русский язык.

https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html

россия

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)