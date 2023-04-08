https://ria.ru/20230408/gory-1863923789.html

СМИ узнали о росте популярности российских горных курортов

СМИ узнали о росте популярности российских горных курортов - РИА Новости, 08.04.2023

СМИ узнали о росте популярности российских горных курортов

Российские горные курорты получили повышенный спрос из-за ограничения доступных выездных направлений, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:07

2023-04-08T09:07

2023-04-08T09:11

красная поляна

новости - туризм

домбай

архыз

отдых в россии

туризм

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские горные курорты получили повышенный спрос из-за ограничения доступных выездных направлений, сообщает "Коммерсантъ".Эксперты оценили рост популярности отечественных горнолыжных курортов в 10 — 15 процентов: в этом сошлись данные портала Travelata.ru, а также туристических операторов."Россияне ездили кататься в основном в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Доля сохранившей лидирующее место Красной Поляны размылась из-за поздно выпавшего снега. Зарубежные курорты сохранили за собой символический объем спроса: преимущественно горнолыжники ездили в Армению, Турцию и Грузию", — рассказали журналисты.Красная Поляна сохраняет лидерство среди российских горнолыжных курортов — на ее долю пришлось 58 процентов спроса.При этом туроператоры подчеркнули изменение аудитории желающих отдохнуть в горах: в России также проявилась общемировая тенденция на снижение числа опытных лыжников среди туристов.В пятницу пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о том, что за зимний сезон на местных курортах побывало более двух с половиной миллионов туристов.

https://ria.ru/20230407/pobeda-1863811551.html

https://ria.ru/20230405/podmoskove-1863224496.html

красная поляна

домбай

архыз

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

красная поляна, новости - туризм, домбай, архыз, отдых в россии