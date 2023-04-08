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СМИ узнали о росте популярности российских горных курортов - РИА Новости, 08.04.2023
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Туризм
 
09:07 08.04.2023 (обновлено: 09:11 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/gory-1863923789.html
СМИ узнали о росте популярности российских горных курортов
СМИ узнали о росте популярности российских горных курортов - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ узнали о росте популярности российских горных курортов
Российские горные курорты получили повышенный спрос из-за ограничения доступных выездных направлений, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:07
2023-04-08T09:11
красная поляна
новости - туризм
домбай
архыз
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские горные курорты получили повышенный спрос из-за ограничения доступных выездных направлений, сообщает "Коммерсантъ".Эксперты оценили рост популярности отечественных горнолыжных курортов в 10 — 15 процентов: в этом сошлись данные портала Travelata.ru, а также туристических операторов."Россияне ездили кататься в основном в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Доля сохранившей лидирующее место Красной Поляны размылась из-за поздно выпавшего снега. Зарубежные курорты сохранили за собой символический объем спроса: преимущественно горнолыжники ездили в Армению, Турцию и Грузию", — рассказали журналисты.Красная Поляна сохраняет лидерство среди российских горнолыжных курортов — на ее долю пришлось 58 процентов спроса.При этом туроператоры подчеркнули изменение аудитории желающих отдохнуть в горах: в России также проявилась общемировая тенденция на снижение числа опытных лыжников среди туристов.В пятницу пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о том, что за зимний сезон на местных курортах побывало более двух с половиной миллионов туристов.
https://ria.ru/20230407/pobeda-1863811551.html
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Ольга Матыс
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красная поляна, новости - туризм, домбай, архыз, отдых в россии
Красная Поляна, Новости - Туризм, Домбай, Архыз, отдых в России, Туризм
СМИ узнали о росте популярности российских горных курортов

"Ъ": россияне на 15 процентов чаще стали отдыхать на отечественных горных курортах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике
Отдыхающие на всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Отдыхающие на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские горные курорты получили повышенный спрос из-за ограничения доступных выездных направлений, сообщает "Коммерсантъ".
Эксперты оценили рост популярности отечественных горнолыжных курортов в 10 — 15 процентов: в этом сошлись данные портала Travelata.ru, а также туристических операторов.
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"Россияне ездили кататься в основном в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Доля сохранившей лидирующее место Красной Поляны размылась из-за поздно выпавшего снега. Зарубежные курорты сохранили за собой символический объем спроса: преимущественно горнолыжники ездили в Армению, Турцию и Грузию", — рассказали журналисты.
Красная Поляна сохраняет лидерство среди российских горнолыжных курортов — на ее долю пришлось 58 процентов спроса.
При этом туроператоры подчеркнули изменение аудитории желающих отдохнуть в горах: в России также проявилась общемировая тенденция на снижение числа опытных лыжников среди туристов.
«
"Если раньше стандартный семидневный отпуск в горах предусматривал шесть дней катания, теперь — два-три, остальное время туристы тратят на развлечения", — пояснил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
В пятницу пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о том, что за зимний сезон на местных курортах побывало более двух с половиной миллионов туристов.
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