Турция планирует поставлять газ в Европу вместе с Азербайджаном
Минэнерго Турции сообщило о планах поставлять газ в Европу вместе с Азербайджаном
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в европейские страны посредством общей компании, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
"Азербайджан – страна с большими инвестициями в Турцию. Их национальная компания SOCAR (Госнефтекомпания) также является одним из крупнейших инвесторов в Турции. Это сотрудничество начнет осуществляться и в 3-й стране. Будут новые виды сотрудничества. BOTAŞ и SOCAR (Госкомпании Турции и Азербайджана) создали новую компанию. Мы будем поставлять газ в Европу. Мы заявили, что станем центром торговли газом. Азербайджан также поддерживает это. Балканские страны требуют газ от нас и Азербайджана. В этом вопросе мы будем действовать совместно", - сказал Донмез в интервью CNN Türk.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.