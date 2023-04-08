https://ria.ru/20230408/gaz-1863942197.html

Турция планирует поставлять газ в Европу вместе с Азербайджаном

Турция планирует поставлять газ в Европу вместе с Азербайджаном - РИА Новости, 08.04.2023

Турция планирует поставлять газ в Европу вместе с Азербайджаном

Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в европейские страны посредством общей компании, сообщил министр энергетики и природных ресурсов... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:16

2023-04-08T11:16

2023-04-08T11:16

цены на нефть

россия

турция

азербайджан

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socar

евросоюз

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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в европейские страны посредством общей компании, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. "Азербайджан – страна с большими инвестициями в Турцию. Их национальная компания SOCAR (Госнефтекомпания) также является одним из крупнейших инвесторов в Турции. Это сотрудничество начнет осуществляться и в 3-й стране. Будут новые виды сотрудничества. BOTAŞ и SOCAR (Госкомпании Турции и Азербайджана) создали новую компанию. Мы будем поставлять газ в Европу. Мы заявили, что станем центром торговли газом. Азербайджан также поддерживает это. Балканские страны требуют газ от нас и Азербайджана. В этом вопросе мы будем действовать совместно", - сказал Донмез в интервью CNN Türk. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230408/gaz-1863936704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, россия, турция, азербайджан, владимир путин, socar, евросоюз, северный поток, экономика