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Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц - РИА Новости, 08.04.2023
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23:29 08.04.2023 (обновлено: 23:56 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/ferents-1864016521.html
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц - РИА Новости, 08.04.2023
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц
Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, передает телеканал NBC News со ссылкой на его... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T23:29
2023-04-08T23:56
в мире
нюрнбергский процесс
сша
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, передает телеканал NBC News со ссылкой на его сына.Уточняется, что во время суда Ференц добился обвинительных приговоров для 22 командиров нацистских батальонов смерти.Процесс в Нюрнберге продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946-го под руководством международного военного трибунала. В него входили восемь судей из четырех стран антигитлеровской коалиции, а также четыре главных прокурора. Ференц в команде обвинителей занимался следствием.
https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html
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в мире, нюрнбергский процесс, сша, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Нюрнбергский процесс, США, Вторая мировая война (1939-1945)
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц

Последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет

© Armin WeigelАмериканский юрист Бенджамин Ференц
Американский юрист Бенджамин Ференц
© Armin Weigel
Американский юрист Бенджамин Ференц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, передает телеканал NBC News со ссылкой на его сына.
«

"Ференц оставался последним из живших обвинителей, которые участвовали в процессе", — сообщает телеканал.

Уточняется, что во время суда Ференц добился обвинительных приговоров для 22 командиров нацистских батальонов смерти.
Процесс в Нюрнберге продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946-го под руководством международного военного трибунала. В него входили восемь судей из четырех стран антигитлеровской коалиции, а также четыре главных прокурора. Ференц в команде обвинителей занимался следствием.
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В миреНюрнбергский процессСШАВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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