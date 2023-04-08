https://ria.ru/20230408/ferents-1864016521.html
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц - РИА Новости, 08.04.2023
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц
Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, передает телеканал NBC News со ссылкой на его... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T23:29
2023-04-08T23:29
2023-04-08T23:56
в мире
нюрнбергский процесс
сша
вторая мировая война (1939-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1864015950_0:189:2430:1556_1920x0_80_0_0_d1dbad841204b890b3adea4795935341.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, передает телеканал NBC News со ссылкой на его сына.Уточняется, что во время суда Ференц добился обвинительных приговоров для 22 командиров нацистских батальонов смерти.Процесс в Нюрнберге продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946-го под руководством международного военного трибунала. В него входили восемь судей из четырех стран антигитлеровской коалиции, а также четыре главных прокурора. Ференц в команде обвинителей занимался следствием.
https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1864015950_53:0:2377:1743_1920x0_80_0_0_d4b5903ae109bc9a6c2b4e779b8736e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нюрнбергский процесс, сша, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Нюрнбергский процесс, США, Вторая мировая война (1939-1945)
Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц
Последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет