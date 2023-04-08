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Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц

Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц - РИА Новости, 08.04.2023

Умер последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Бен Ференц

Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, передает телеканал NBC News со ссылкой на его... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T23:29

2023-04-08T23:29

2023-04-08T23:56

в мире

нюрнбергский процесс

сша

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Последний из живших обвинителей Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет, передает телеканал NBC News со ссылкой на его сына.Уточняется, что во время суда Ференц добился обвинительных приговоров для 22 командиров нацистских батальонов смерти.Процесс в Нюрнберге продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946-го под руководством международного военного трибунала. В него входили восемь судей из четырех стран антигитлеровской коалиции, а также четыре главных прокурора. Ференц в команде обвинителей занимался следствием.

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

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в мире, нюрнбергский процесс, сша, вторая мировая война (1939-1945)