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ЕС призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности - РИА Новости, 08.04.2023
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12:15 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/evrosoyuz-1863949380.html
ЕС призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности
ЕС призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности - РИА Новости, 08.04.2023
ЕС призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности
Евросоюз осуждает всплеск насилия на Ближнем Востоке, призывает все стороны проявлять сдержанность и не допустить эскалации конфликта, заявил глава европейской... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:15
2023-04-08T12:15
в мире
израиль
иерусалим
ближний восток
жозеп боррель
евросоюз
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Евросоюз осуждает всплеск насилия на Ближнем Востоке, призывает все стороны проявлять сдержанность и не допустить эскалации конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "ЕС призывает незамедлительно остановить насилие. Надо сделать все необходимое, чтобы предотвратить разрастание конфликта. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации и способствовать установлению спокойной обстановки во время религиозных праздников", - говорится в письменном заявлении Борреля. В Брюсселе осудили теракт в Тель-Авиве, в результате которого погиб итальянский турист. При этом ЕС напомнил, что всплеск насилия последовал за событиями в Иерусалиме, где Израиль применил силу против палестинцев у мечети Аль-Акса. "ЕС осуждает инциденты с насилием в святых местах в Иерусалиме, напоминает, что статус-кво святых мест должен быть сохранен", - заявил Боррель. Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба израильской армии. Также Израиль нанес удары по югу Ливана. "Мы также осуждаем неизбирательные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и с территории Ливана. Мы безоговорочно осуждаем теракт, в результате которого погибли двое израильтян, один получил серьезные ранения. Израиль имеет право на самооборону. В то же время любой ответ должен быть соразмерным", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.
https://ria.ru/20230407/mobilizatsiya-1863899376.html
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в мире, израиль, иерусалим, ближний восток, жозеп боррель, евросоюз, хамас
В мире, Израиль, Иерусалим, Ближний Восток, Жозеп Боррель, Евросоюз, Хамас
ЕС призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

ЕC осудил всплеск насилия на Ближнем Востоке и призвал все стороны проявлять сдержанность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Евросоюз осуждает всплеск насилия на Ближнем Востоке, призывает все стороны проявлять сдержанность и не допустить эскалации конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"ЕС призывает незамедлительно остановить насилие. Надо сделать все необходимое, чтобы предотвратить разрастание конфликта. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации и способствовать установлению спокойной обстановки во время религиозных праздников", - говорится в письменном заявлении Борреля.
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В Брюсселе осудили теракт в Тель-Авиве, в результате которого погиб итальянский турист. При этом ЕС напомнил, что всплеск насилия последовал за событиями в Иерусалиме, где Израиль применил силу против палестинцев у мечети Аль-Акса. "ЕС осуждает инциденты с насилием в святых местах в Иерусалиме, напоминает, что статус-кво святых мест должен быть сохранен", - заявил Боррель.
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба израильской армии. Также Израиль нанес удары по югу Ливана.
"Мы также осуждаем неизбирательные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и с территории Ливана. Мы безоговорочно осуждаем теракт, в результате которого погибли двое израильтян, один получил серьезные ранения. Израиль имеет право на самооборону. В то же время любой ответ должен быть соразмерным", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.
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