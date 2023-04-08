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В России надеются на принесение Благодатного огня, считает эксперт - РИА Новости, 08.04.2023
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Религия
 
04:07 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/ekspert-1863912031.html
В России надеются на принесение Благодатного огня, считает эксперт
В России надеются на принесение Благодатного огня, считает эксперт - РИА Новости, 08.04.2023
В России надеются на принесение Благодатного огня, считает эксперт
Православные верующие в России ждут принесения Благодатного огня в этом году, рассказал РИА Новости президент Института религии и политики (ИРП) Антон... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T04:07
2023-04-08T04:07
религия
иисус христос
русская православная церковь
иерусалим
россия
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Православные верующие в России ждут принесения Благодатного огня в этом году, рассказал РИА Новости президент Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко. "Могу предположить, что православные верующие в России, конечно, надеются, ждут принесения Благодатного огня – особенно в этом время, которое затемнено невзгодами. Свет Благодатного огня может привнести в нашу жизнь божественную радость. Хочется верить, что получится исполнить эту благородную миссию. Думаю, что в этом году это возможно, потому что отношения Русской православной церкви с Иерусалимским патриархатом традиционно добрые", - сказал Игнатенко. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят и погребен Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
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иисус христос, русская православная церковь, иерусалим, россия
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Иерусалим, Россия
В России надеются на принесение Благодатного огня, считает эксперт

Глава ИРП Игнатенко: православные в России ждут принесения Благодатного огня в этом году

© AP Photo / Tsafrir AbayovПаломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Православные верующие в России ждут принесения Благодатного огня в этом году, рассказал РИА Новости президент Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.
"Могу предположить, что православные верующие в России, конечно, надеются, ждут принесения Благодатного огня – особенно в этом время, которое затемнено невзгодами. Свет Благодатного огня может привнести в нашу жизнь божественную радость. Хочется верить, что получится исполнить эту благородную миссию. Думаю, что в этом году это возможно, потому что отношения Русской православной церкви с Иерусалимским патриархатом традиционно добрые", - сказал Игнатенко.
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Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят и погребен Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
 
РелигияИисус ХристосРусская православная церковьИерусалимРоссия
 
 
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