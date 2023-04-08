Глава МВФ сделала тревожное предупреждение о мировой экономике
Глава МВФ Георгиева предупредила об уязвимости мировой экономики
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировая экономическая система находится в уязвимой ситуации из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время беседы с журналистом, опубликованной на YouTube-канале банка.
Среди последствий она назвала в первую очередь финансовую нестабильность и замедление экономического роста, но при этом она подчеркнула, что повторение второго финансового кризиса 2008 года миру не грозит.
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"Сейчас финансовая система, как банковская, так и небанковская, стала намного чище, но это не значит, что уязвимости не существует. На самом деле мы говорили в течение последнего года: "Не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей, что-то должно сделать "бум", — заявила Георгиева.
В четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда заявила, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне трех процентов, это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года.