Глава МВФ сделала тревожное предупреждение о мировой экономике

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"Сейчас финансовая система, как банковская, так и небанковская, стала намного чище, но это не значит, что уязвимости не существует. На самом деле мы говорили в течение последнего года: "Не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей, что-то должно сделать "бум", — заявила Георгиева.