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Глава МВФ сделала тревожное предупреждение о мировой экономике - РИА Новости, 08.04.2023
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10:20 08.04.2023 (обновлено: 11:12 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/ekonomika-1863933922.html
Глава МВФ сделала тревожное предупреждение о мировой экономике
Глава МВФ сделала тревожное предупреждение о мировой экономике - РИА Новости, 08.04.2023
Глава МВФ сделала тревожное предупреждение о мировой экономике
Мировая экономическая система находится в уязвимой ситуации из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией, заявила директор-распорядитель МВФ... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:20
2023-04-08T11:12
экономика
кристалина георгиева
мвф
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировая экономическая система находится в уязвимой ситуации из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время беседы с журналистом, опубликованной на YouTube-канале банка.Среди последствий она назвала в первую очередь финансовую нестабильность и замедление экономического роста, но при этом она подчеркнула, что повторение второго финансового кризиса 2008 года миру не грозит.В четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда заявила, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне трех процентов, это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года.
https://ria.ru/20230404/krizis-1862996561.html
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экономика, кристалина георгиева, мвф, банкротство silicon valley bank
Экономика, Кристалина Георгиева, МВФ, Банкротство Silicon Valley Bank
Глава МВФ сделала тревожное предупреждение о мировой экономике

Глава МВФ Георгиева предупредила об уязвимости мировой экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мировая экономическая система находится в уязвимой ситуации из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время беседы с журналистом, опубликованной на YouTube-канале банка.
Среди последствий она назвала в первую очередь финансовую нестабильность и замедление экономического роста, но при этом она подчеркнула, что повторение второго финансового кризиса 2008 года миру не грозит.
«

"Сейчас финансовая система, как банковская, так и небанковская, стала намного чище, но это не значит, что уязвимости не существует. На самом деле мы говорили в течение последнего года: "Не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей, что-то должно сделать "бум", — заявила Георгиева.

В четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда заявила, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне трех процентов, это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года.
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ЭкономикаКристалина ГеоргиеваМВФБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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