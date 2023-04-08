https://ria.ru/20230408/donbass-1863990510.html

Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР - РИА Новости, 08.04.2023

Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

Украинские войска в 17.50 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:40

2023-04-08T18:40

2023-04-08T18:40

происшествия

донецкая народная республика

украина

угледар

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 16.55 открыли огонь по Пантелеймоновке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметров. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о ранении мирного жителя при обстреле Владимировки украинскими войсками. Поселок Владимировка находится менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в данный момент идут бои. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230408/donetsk-1863972614.html

https://ria.ru/20230408/ranenye-1863982273.html

донецкая народная республика

украина

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, угледар, нато, сцкк