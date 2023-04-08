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Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/dnr-1863922237.html
Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР
Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.04.2023
Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР
Международные структуры ни разу не приняли должных мер по отношению к Украине за пытки военнослужащих ДНР, которые носят массовый характер еще с 2014 года,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T08:40
2023-04-08T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
киев
дарья морозова
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Международные структуры ни разу не приняли должных мер по отношению к Украине за пытки военнослужащих ДНР, которые носят массовый характер еще с 2014 года, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "С начала СВО мы направили в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ более 320 писем, содержащих информацию о зафиксированных нами фактах военных преступлений киевского режима. В том числе военных преступлений в отношении пленных. Ответ на них всегда формальный: "Спасибо за информацию, мы приняли ее к сведению". Должных мер реагирования в отношении Украины не последовало ни разу", - сказала Морозова. По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, практически 100% военнослужащих ДНР, возвращенных из украинского плена, подверглись пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения со стороны представителей вооруженных формирований Украины. Эти данные были получены по результатам личных опросов военнослужащих и выводам судебно-медицинских экспертов.
https://ria.ru/20230408/plennye-1863915864.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, киев, дарья морозова, оон, международный комитет красного креста (мккк), юнисеф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Киев, Дарья Морозова, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), ЮНИСЕФ
Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова: международные структуры не наказали Киев за массовые пытки

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Международные структуры ни разу не приняли должных мер по отношению к Украине за пытки военнослужащих ДНР, которые носят массовый характер еще с 2014 года, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С начала СВО мы направили в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ более 320 писем, содержащих информацию о зафиксированных нами фактах военных преступлений киевского режима. В том числе военных преступлений в отношении пленных. Ответ на них всегда формальный: "Спасибо за информацию, мы приняли ее к сведению". Должных мер реагирования в отношении Украины не последовало ни разу", - сказала Морозова.
По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, практически 100% военнослужащих ДНР, возвращенных из украинского плена, подверглись пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения со стороны представителей вооруженных формирований Украины. Эти данные были получены по результатам личных опросов военнослужащих и выводам судебно-медицинских экспертов.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Омбудсмен ДНР обвинила Украину в затягивании обмена пленными
06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевДарья МорозоваООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ЮНИСЕФ
 
 
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