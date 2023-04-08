https://ria.ru/20230408/dnr-1863922237.html
Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР
Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.04.2023
Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР
Международные структуры ни разу не приняли должных мер по отношению к Украине за пытки военнослужащих ДНР, которые носят массовый характер еще с 2014 года,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T08:40
2023-04-08T08:40
2023-04-08T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
киев
дарья морозова
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Международные структуры ни разу не приняли должных мер по отношению к Украине за пытки военнослужащих ДНР, которые носят массовый характер еще с 2014 года, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "С начала СВО мы направили в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ более 320 писем, содержащих информацию о зафиксированных нами фактах военных преступлений киевского режима. В том числе военных преступлений в отношении пленных. Ответ на них всегда формальный: "Спасибо за информацию, мы приняли ее к сведению". Должных мер реагирования в отношении Украины не последовало ни разу", - сказала Морозова. По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, практически 100% военнослужащих ДНР, возвращенных из украинского плена, подверглись пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения со стороны представителей вооруженных формирований Украины. Эти данные были получены по результатам личных опросов военнослужащих и выводам судебно-медицинских экспертов.
https://ria.ru/20230408/plennye-1863915864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Международные структуры не наказали Киев за массовые пытки, заявили в ДНР
Омбудсмен ДНР Морозова: международные структуры не наказали Киев за массовые пытки