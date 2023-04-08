https://ria.ru/20230408/chad-1863908500.html
Власти Чада дали послу Германии 48 часов на отъезд из страны
Власти Чада дали послу Германии 48 часов на отъезд из страны - РИА Новости, 08.04.2023
Власти Чада дали послу Германии 48 часов на отъезд из страны
Правительство Чада потребовало от посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну, дав ему на это 48 часов, говорится в заявлении, опубликованном... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T01:58
2023-04-08T01:58
2023-04-08T11:18
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германия
идрис деби
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ТУНИС, 8 апр - РИА Новости. Правительство Чада потребовало от посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну, дав ему на это 48 часов, говорится в заявлении, опубликованном министерством связи африканской страны.Причиной высылки посла стало то, что Крике "проявил неуважение к общепринятым дипломатическим нормам".В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. После этого военные объявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Переходный период был введен на полтора года, после чего должны были пройти выборы.Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби — сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби стал временным президентом Чада.
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чад, германия, идрис деби, в мире
Чад, Германия, Идрис Деби, В мире
Власти Чада дали послу Германии 48 часов на отъезд из страны
Власти Чада потребовали от посла ФРГ Крике покинуть страну в течение 48 часов
ТУНИС, 8 апр - РИА Новости. Правительство Чада потребовало от посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну, дав ему на это 48 часов, говорится в заявлении, опубликованном министерством связи африканской страны.
Причиной высылки посла стало то, что Крике "проявил неуважение к общепринятым дипломатическим нормам".
В апреле 2021 года правивший много лет президент Чада Идрис Деби
умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. После этого военные объявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Переходный период был введен на полтора года, после чего должны были пройти выборы.
Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби — сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби стал временным президентом Чада.
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