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Блинкен выступил против прекращения огня на Украине - РИА Новости, 08.04.2023
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05:53 08.04.2023 (обновлено: 10:28 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/blinken-1863914360.html
Блинкен выступил против прекращения огня на Украине
Блинкен выступил против прекращения огня на Украине - РИА Новости, 08.04.2023
Блинкен выступил против прекращения огня на Украине
Власти США не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T05:53
2023-04-08T10:28
в мире
россия
украина
киев
энтони блинкен
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Власти США не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke."Для некоторых идея о прекращении огня может показаться заманчивой, и я это понимаю, но если это равносильно фактическому узакониванию захвата Россией значительной территории Украины, это не будет справедливым и прочным миром", — сказал он.Блинкен также выразил опасения, что Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своих войск и наступательных действий спустя некоторое время.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html
https://ria.ru/20230328/blinken-1861297296.html
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в мире, россия, украина, киев, энтони блинкен, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Киев, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Блинкен выступил против прекращения огня на Украине

Госсекретарь США Блинкен выступил против прекращения огня между Россией и Украиной

© AP Photo / Virginia MayoГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Власти США не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke.
"Для некоторых идея о прекращении огня может показаться заманчивой, и я это понимаю, но если это равносильно фактическому узакониванию захвата Россией значительной территории Украины, это не будет справедливым и прочным миром", — сказал он.
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Блинкен также выразил опасения, что Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своих войск и наступательных действий спустя некоторое время.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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В миреРоссияУкраинаКиевЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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