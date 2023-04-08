https://ria.ru/20230408/blinken-1863914360.html

Блинкен выступил против прекращения огня на Украине

Блинкен выступил против прекращения огня на Украине - РИА Новости, 08.04.2023

Блинкен выступил против прекращения огня на Украине

Власти США не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T05:53

2023-04-08T05:53

2023-04-08T10:28

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Власти США не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke."Для некоторых идея о прекращении огня может показаться заманчивой, и я это понимаю, но если это равносильно фактическому узакониванию захвата Россией значительной территории Украины, это не будет справедливым и прочным миром", — сказал он.Блинкен также выразил опасения, что Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своих войск и наступательных действий спустя некоторое время.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html

https://ria.ru/20230328/blinken-1861297296.html

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в мире, россия, украина, киев, энтони блинкен, владимир зеленский, дмитрий песков