https://ria.ru/20230408/bespilotniki-1864015769.html

СМИ: ФРГ планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА

СМИ: ФРГ планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА - РИА Новости, 08.04.2023

СМИ: ФРГ планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА

Бундесвер (вооруженные силы Германии) планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотников, сообщает немецкая газета Tagesspiegel со... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T23:23

2023-04-08T23:23

2023-04-08T23:24

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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы Германии) планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотников, сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на свои источники. "Высшее руководство бундесвера хочет еще больше инвестировать в технологию защиты от беспилотников", - отмечает издание. Газета, ссылаясь на источники в кругах службы безопасности, уточняет, что в последние месяцы над немецкими казармами, в том числе в местах, где солдаты бундесвера обучают украинских офицеров работе с оружием НАТО, были замечены подозрительные беспилотники. Представитель министерства обороны сообщил изданию, что ведомство не комментирует "любые инциденты, связанные с безопасностью". Уточняется, что в настоящее время бундесвер использует для защиты от беспилотников оборудование HP-47. По данным немецкого журнала Spiegel, прошлым летом уже были замечены подозрительные беспилотники, поэтому бундесвер начал закупать новое оборудование для борьбы с ними. Согласно источникам газеты, этот процесс сейчас активизируется, поскольку количество имеющегося оборудования все еще слишком мало. Как заявило территориальное командование бундесвера газете, "по соображениям военной безопасности" точные данные о количестве оборудования для подавления сигналов беспилотников и местах их расположения не разглашаются. Согласно Правилам воздушного движения Германии, беспилотникам запрещено летать над объектами Бундесвера: минимальное расстояние составляет 100 метров. Это также относится и к местам проведения различных маневров бундесвера.

https://ria.ru/20230406/finlyandiya-1863394733.html

https://ria.ru/20230401/vyzovy-1862351925.html

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