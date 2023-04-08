https://ria.ru/20230408/bespilotniki-1864015769.html
СМИ: ФРГ планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА
СМИ: ФРГ планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: ФРГ планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА
Бундесвер (вооруженные силы Германии) планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотников, сообщает немецкая газета Tagesspiegel со... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T23:23
2023-04-08T23:23
2023-04-08T23:24
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы Германии) планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотников, сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на свои источники. "Высшее руководство бундесвера хочет еще больше инвестировать в технологию защиты от беспилотников", - отмечает издание. Газета, ссылаясь на источники в кругах службы безопасности, уточняет, что в последние месяцы над немецкими казармами, в том числе в местах, где солдаты бундесвера обучают украинских офицеров работе с оружием НАТО, были замечены подозрительные беспилотники. Представитель министерства обороны сообщил изданию, что ведомство не комментирует "любые инциденты, связанные с безопасностью". Уточняется, что в настоящее время бундесвер использует для защиты от беспилотников оборудование HP-47. По данным немецкого журнала Spiegel, прошлым летом уже были замечены подозрительные беспилотники, поэтому бундесвер начал закупать новое оборудование для борьбы с ними. Согласно источникам газеты, этот процесс сейчас активизируется, поскольку количество имеющегося оборудования все еще слишком мало. Как заявило территориальное командование бундесвера газете, "по соображениям военной безопасности" точные данные о количестве оборудования для подавления сигналов беспилотников и местах их расположения не разглашаются. Согласно Правилам воздушного движения Германии, беспилотникам запрещено летать над объектами Бундесвера: минимальное расстояние составляет 100 метров. Это также относится и к местам проведения различных маневров бундесвера.
https://ria.ru/20230406/finlyandiya-1863394733.html
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в мире, бундесвер германии, германия, нато
В мире, Бундесвер Германии, Германия, НАТО
СМИ: ФРГ планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА
Tagesspiegel: бундесвер планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от БПЛА
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости.
Бундесвер (вооруженные силы Германии) планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотников, сообщает немецкая газета Tagesspiegel
со ссылкой на свои источники.
"Высшее руководство бундесвера хочет еще больше инвестировать в технологию защиты от беспилотников", - отмечает издание.
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Газета, ссылаясь на источники в кругах службы безопасности, уточняет, что в последние месяцы над немецкими казармами, в том числе в местах, где солдаты бундесвера обучают украинских офицеров работе с оружием НАТО
, были замечены подозрительные беспилотники.
Представитель министерства обороны сообщил изданию, что ведомство не комментирует "любые инциденты, связанные с безопасностью".
Уточняется, что в настоящее время бундесвер использует для защиты от беспилотников оборудование HP-47. По данным немецкого журнала Spiegel, прошлым летом уже были замечены подозрительные беспилотники, поэтому бундесвер начал закупать новое оборудование для борьбы с ними. Согласно источникам газеты, этот процесс сейчас активизируется, поскольку количество имеющегося оборудования все еще слишком мало.
Как заявило территориальное командование бундесвера газете, "по соображениям военной безопасности" точные данные о количестве оборудования для подавления сигналов беспилотников и местах их расположения не разглашаются.
Согласно Правилам воздушного движения Германии, беспилотникам запрещено летать над объектами Бундесвера: минимальное расстояние составляет 100 метров. Это также относится и к местам проведения различных маневров бундесвера.
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