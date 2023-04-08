https://ria.ru/20230408/berluskoni-1863967044.html
Глава МИД Италии рассказал о состоянии Берлускони
Глава МИД Италии рассказал о состоянии Берлускони - РИА Новости, 08.04.2023
Глава МИД Италии рассказал о состоянии Берлускони
Третья ночь, которую лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони провел в отделении интенсивной терапии миланской больницы San... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T14:56
2023-04-08T14:56
2023-04-08T14:56
в мире
сильвио берлускони
вперед, италия
антонио таяни
италия
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РИМ, 8 апр – РИА Новости. Третья ночь, которую лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони провел в отделении интенсивной терапии миланской больницы San Raffaele, прошла спокойно, по словам политика, он чувствует себя хорошо, сообщил в субботу глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. "Сегодня утром я с ним не разговаривал, но он хорошо отдохнул. Я нахожусь в контакте с его семьей, с (личным врачом) профессором Альберто Дзангрилло. Он (Берлускони – ред.) спокойно провел ночь и говорит, что чувствует себя хорошо. И это уже позитивный факт", - заявил в прямом эфире новостного телеканала SkyTg24 Таяни, который является национальным координатором партии "Вперед, Италия". "Лечение продолжается. Берлускони - это лев, поэтому ему всегда удавалось преодолеть болезнь. Сегодня утром я разговаривал с его братом: все настроены оптимистично, верят в его мужество, в его силу. И мы убеждены, что он скоро вернется", - сказал вице-премьер. В этой связи Таяни также отметил, что 5-6 мая в Милане должно пройти крупное партийное мероприятие "Вперед, Италия" и выразил надежду, что Берлускони сможет принять в нем участие. В среду 86-летний политик вновь попал в миланскую больницу San Raffaele, откуда он выписался 30 марта после четырехдневного пребывания в клинике. Первоначально СМИ сообщили о том, что патриарх итальянской политики госпитализирован из-за проблем с дыханием. Однако в четверг профессор Дзангрилло распространил медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что Берлускони проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. По словам врача, стратегия лечения направлена на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокого содержания в крови лейкоцитов – ред.)". По данным информагентства Adnkronos, диагноз лейкоз был поставлен экс-премьеру около двух лет назад, а сейчас заболевание обострилось. СМИ сообщили также, что Берлускони проводится химеотерапия. Врачи характеризовали состояние пациента как "серьезное, но стабильное". В больнице San Raffaele рядом с Берлускони постоянно находится его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу". Каждый день в клинику также приезжает его младший брат Паоло Берлускони.
https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863455132.html
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в мире, сильвио берлускони, вперед, италия, антонио таяни, италия
В мире, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия, Антонио Таяни, Италия
Глава МИД Италии рассказал о состоянии Берлускони
Глава МИД Италии Таяни: Берлускони чувствует себя хорошо после третьей ночи в больнице
РИМ, 8 апр – РИА Новости. Третья ночь, которую лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони провел в отделении интенсивной терапии миланской больницы San Raffaele, прошла спокойно, по словам политика, он чувствует себя хорошо, сообщил в субботу глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Сегодня утром я с ним не разговаривал, но он хорошо отдохнул. Я нахожусь в контакте с его семьей, с (личным врачом) профессором Альберто Дзангрилло. Он (Берлускони – ред.) спокойно провел ночь и говорит, что чувствует себя хорошо. И это уже позитивный факт", - заявил в прямом эфире новостного телеканала SkyTg24 Таяни, который является национальным координатором партии "Вперед, Италия".
СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии
"Лечение продолжается. Берлускони - это лев, поэтому ему всегда удавалось преодолеть болезнь. Сегодня утром я разговаривал с его братом: все настроены оптимистично, верят в его мужество, в его силу. И мы убеждены, что он скоро вернется", - сказал вице-премьер.
В этой связи Таяни также отметил, что 5-6 мая в Милане
должно пройти крупное партийное мероприятие "Вперед, Италия" и выразил надежду, что Берлускони сможет принять в нем участие.
В среду 86-летний политик вновь попал в миланскую больницу San Raffaele, откуда он выписался 30 марта после четырехдневного пребывания в клинике. Первоначально СМИ сообщили о том, что патриарх итальянской политики госпитализирован из-за проблем с дыханием. Однако в четверг профессор Дзангрилло распространил медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что Берлускони проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. По словам врача, стратегия лечения направлена на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокого содержания в крови лейкоцитов – ред.)". По данным информагентства Adnkronos, диагноз лейкоз был поставлен экс-премьеру около двух лет назад, а сейчас заболевание обострилось. СМИ сообщили также, что Берлускони проводится химеотерапия. Врачи характеризовали состояние пациента как "серьезное, но стабильное".
В больнице San Raffaele рядом с Берлускони постоянно находится его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу". Каждый день в клинику также приезжает его младший брат Паоло Берлускони.
Берлускони заверил, что справится с болезнью