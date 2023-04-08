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Байден раскритиковал судью за запрет препарата для прерывания беременности
Байден раскритиковал судью за запрет препарата для прерывания беременности - РИА Новости, 08.04.2023
Байден раскритиковал судью за запрет препарата для прерывания беременности
Президент США Джо Байден обрушился с критикой на решение суда в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T06:23
2023-04-08T06:23
2023-04-08T06:23
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обрушился с критикой на решение суда в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности. Он сообщил, что суд запретил препарат для медицинского прерывания беременности, который используют в половине процедур аборта в США. Решение суда Байден назвал еще одним наступлением на свободу выбора у женщин, отметив, что оно может ограничить доступ к медикаментам женщинам даже в тех штатах, где аборт разрешен. "Это большой шаг навстречу национальному запрету абортов, который избранные республиканцы пообещали на законодательном уровне", - подчеркнул Байден. Он сообщил, что минюст обжалует решение суда в Техасе.
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сша, техас, джо байден, в мире
США, Техас, Джо Байден, В мире
Байден раскритиковал судью за запрет препарата для прерывания беременности
Байден осудил решение суда в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обрушился с критикой на решение суда в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности.
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"Окружной судья в Техасе единолично решил, что медицинские препараты, которые более 22 лет были доступны по рецепту, одобрены медрегулятором и использовались эффективно и безопасно миллионами женщин здесь и по всему миру, более не должны быть одобрены в США. Суд заменил своим решением позицию экспертного агентства-регулятора, которое утверждает лекарства. Если это постановление останется в силе, не станет ни одного лекарства, одобренного регулятором, которое было бы защищено от такого рода политических и идеологических нападок", - говорится в распространенном комментарии Байдена.
Он сообщил, что суд запретил препарат для медицинского прерывания беременности, который используют в половине процедур аборта в США. Решение суда Байден назвал еще одним наступлением на свободу выбора у женщин, отметив, что оно может ограничить доступ к медикаментам женщинам даже в тех штатах, где аборт разрешен. "Это большой шаг навстречу национальному запрету абортов, который избранные республиканцы пообещали на законодательном уровне", - подчеркнул Байден.
Он сообщил, что минюст обжалует решение суда в Техасе.
Байден закончил выступление в поддержку закона об абортах неуместной фразой