https://ria.ru/20230408/bayden-1863915574.html

Байден раскритиковал судью за запрет препарата для прерывания беременности

Байден раскритиковал судью за запрет препарата для прерывания беременности - РИА Новости, 08.04.2023

Байден раскритиковал судью за запрет препарата для прерывания беременности

Президент США Джо Байден обрушился с критикой на решение суда в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T06:23

2023-04-08T06:23

2023-04-08T06:23

сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обрушился с критикой на решение суда в Техасе, запретившего препарат для прерывания беременности. Он сообщил, что суд запретил препарат для медицинского прерывания беременности, который используют в половине процедур аборта в США. Решение суда Байден назвал еще одним наступлением на свободу выбора у женщин, отметив, что оно может ограничить доступ к медикаментам женщинам даже в тех штатах, где аборт разрешен. "Это большой шаг навстречу национальному запрету абортов, который избранные республиканцы пообещали на законодательном уровне", - подчеркнул Байден. Он сообщил, что минюст обжалует решение суда в Техасе.

https://ria.ru/20221019/bayden-1825094432.html

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сша, техас, джо байден, в мире