https://ria.ru/20230408/bandity-1863922756.html

В Ингушетии задержали второго участника бандгруппы, напавшей на полицейских

В Ингушетии задержали второго участника бандгруппы, напавшей на полицейских - РИА Новости, 08.04.2023

В Ингушетии задержали второго участника бандгруппы, напавшей на полицейских

Силовики в Ингушетии задержали еще одного участника бандгруппы, разыскиваемого за нападения на полицейских, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:47

2023-04-08T08:47

2023-04-08T10:18

происшествия

малгобекский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 8 апр — РИА Новости. Силовики в Ингушетии задержали еще одного участника бандгруппы, разыскиваемого за нападения на полицейских, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Он отметил, что поиски еще двух бандитов продолжаются. Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе во время проведения контртеррористической операции силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь из автоматов. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения. Боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило о вознаграждении в три миллиона рублей за информацию о четырех разыскиваемых, в пятницу одного из них — Амира Бокова — задержали. Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, подозреваемых в планировании преступлений террористической направленности. Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, один из силовиков получил легкое ранение. С 20:00 мск понедельника на территории Малгобекского района ввели режим КТО.В среду в одном из сел района обнаружили тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат, подствольный гранатомет и четыре гранаты.

https://ria.ru/20230408/peterburg-1863911261.html

https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863849223.html

малгобекский район

республика ингушетия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, малгобекский район, республика ингушетия