https://ria.ru/20230408/asti-1863905185.html
ANNA ASTI прокомментировала триумфальную победу на Жара Music Awards
ANNA ASTI прокомментировала триумфальную победу на Жара Music Awards - РИА Новости, 08.04.2023
ANNA ASTI прокомментировала триумфальную победу на Жара Music Awards
Певица Анна Асти (Анна Дзюба), получившая в минувший четверг рекордное количество наград на Жара Music Awards, в интервью РИА Новости прокомментировала свою... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T01:03
2023-04-08T01:03
2023-04-08T01:03
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Певица Анна Асти (Анна Дзюба), получившая в минувший четверг рекордное количество наград на Жара Music Awards, в интервью РИА Новости прокомментировала свою триумфальную победу. Знаменитость забрала с собой пять статуэток, победив в ключевых категориях: "Артист года", "Певица года", "Песня года", "Альбом года" и "Женское видео".По словам Анны, все это время ее поддерживал супруг, мама, друзья, команда и некоторые "коллеги по цеху". "Все мои самые близкие и родные люди написали, позвонили и поздравили. И я посвящаю эти награды именно им, так как, они в меня верили, и это по сей день не дает мне вешать нос, даже когда я сильно устаю. Я счастлива, что они рядом", – добавила певица. Корреспонденту РИА Новости исполнительница хита "Феникс" также поделилась дальнейшими планами. По словам Асти, она активно работает в студии, где пишет песни для второго альбома. Девятого апреля у артистки запланирован концерт в Салехарде, а 22-го числа она начинает большо тур по Дальнему Востоку.
https://ria.ru/20230320/asti-1859089558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, салехард, дальний восток, звезды, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Салехард, Дальний Восток, звезды, Знаменитости
ANNA ASTI прокомментировала триумфальную победу на Жара Music Awards
Певица ANNA ASTI прокомментировала свою триумфальную победу на премии Жара Music Awards
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Певица Анна Асти (Анна Дзюба), получившая в минувший четверг рекордное количество наград на Жара Music Awards, в интервью РИА Новости прокомментировала свою триумфальную победу.
Знаменитость забрала с собой пять статуэток, победив в ключевых категориях: "Артист года", "Певица года", "Песня года", "Альбом года" и "Женское видео".
«
"Честно сказать, не ожидала, и до сих пор не верится в то, что произошло. Пока я просто пытаюсь принять и уложить это в своей голове. Поздно ночью, после премии, долго не могла уснуть и вспоминала весь этот непростой год. Нам совсем не было легко, а уже сегодня мы получаем такие крутые результаты и любовь миллионов слушателей", – поделилась эмоциями ASTI.
По словам Анны, все это время ее поддерживал супруг, мама, друзья, команда и некоторые "коллеги по цеху".
"Все мои самые близкие и родные люди написали, позвонили и поздравили. И я посвящаю эти награды именно им, так как, они в меня верили, и это по сей день не дает мне вешать нос, даже когда я сильно устаю. Я счастлива, что они рядом", – добавила певица.
Корреспонденту РИА Новости исполнительница хита "Феникс" также поделилась дальнейшими планами. По словам Асти, она активно работает в студии, где пишет песни для второго альбома.
«
"Когда он выйдет, пока не могу сказать, но мы работаем над новым материалом очень активно. Не всегда получается выделить достаточно времени из-за очень плотного графика и постоянных перелетов", – добавила певица.
Девятого апреля у артистки запланирован концерт в Салехарде, а 22-го числа она начинает большо тур по Дальнему Востоку.
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