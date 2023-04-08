https://ria.ru/20230408/asti-1863905185.html

ANNA ASTI прокомментировала триумфальную победу на Жара Music Awards

ANNA ASTI прокомментировала триумфальную победу на Жара Music Awards - РИА Новости, 08.04.2023

ANNA ASTI прокомментировала триумфальную победу на Жара Music Awards

Певица Анна Асти (Анна Дзюба), получившая в минувший четверг рекордное количество наград на Жара Music Awards, в интервью РИА Новости прокомментировала свою... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T01:03

2023-04-08T01:03

2023-04-08T01:03

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салехард

дальний восток

звезды

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Певица Анна Асти (Анна Дзюба), получившая в минувший четверг рекордное количество наград на Жара Music Awards, в интервью РИА Новости прокомментировала свою триумфальную победу. Знаменитость забрала с собой пять статуэток, победив в ключевых категориях: "Артист года", "Певица года", "Песня года", "Альбом года" и "Женское видео".По словам Анны, все это время ее поддерживал супруг, мама, друзья, команда и некоторые "коллеги по цеху". "Все мои самые близкие и родные люди написали, позвонили и поздравили. И я посвящаю эти награды именно им, так как, они в меня верили, и это по сей день не дает мне вешать нос, даже когда я сильно устаю. Я счастлива, что они рядом", – добавила певица. Корреспонденту РИА Новости исполнительница хита "Феникс" также поделилась дальнейшими планами. По словам Асти, она активно работает в студии, где пишет песни для второго альбома. Девятого апреля у артистки запланирован концерт в Салехарде, а 22-го числа она начинает большо тур по Дальнему Востоку.

https://ria.ru/20230320/asti-1859089558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

шоу-бизнес, салехард, дальний восток, звезды, знаменитости