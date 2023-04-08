https://ria.ru/20230408/arkheologiya-1863854636.html

В Петербурге нашли фрагмент древнего деревянного трубопровода

В Петербурге нашли фрагмент древнего деревянного трубопровода - РИА Новости, 08.04.2023

В Петербурге нашли фрагмент древнего деревянного трубопровода

В Северной Столице обнаружили фрагмент деревянного трубопровода XVIII века, сообщается на странице во "ВКонтакте" Водоканала Санкт-Петербурга. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T04:31

2023-04-08T04:31

2023-04-08T04:31

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Северной Столице обнаружили фрагмент деревянного трубопровода XVIII века, сообщается на странице во "ВКонтакте" Водоканала Санкт-Петербурга. На него наткнулись при проведении реконструкции водопроводных сетей возле станции метро Нарвская. Первые системы снабжения водой в Петербурге появились фактически со дня его основания и были роскошью. В 1739 году ее стали подавать из Лиговского канала по деревянным подземным трубам. Они были изготовлены из сверленых бревен шириной в в 6 дюймов (15,24 сантиметра).Тогда проложили несколько линий. Но все равно их не хватало, чтобы обеспечить водой все население города.

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санкт-петербург

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, археология, городское хозяйство москвы