Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нашли фрагмент древнего деревянного трубопровода - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:31 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/arkheologiya-1863854636.html
В Петербурге нашли фрагмент древнего деревянного трубопровода
В Петербурге нашли фрагмент древнего деревянного трубопровода - РИА Новости, 08.04.2023
В Петербурге нашли фрагмент древнего деревянного трубопровода
В Северной Столице обнаружили фрагмент деревянного трубопровода XVIII века, сообщается на странице во "ВКонтакте" Водоканала Санкт-Петербурга. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T04:31
2023-04-08T04:31
культура
новости культуры
санкт-петербург
археология
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863853555_0:6:877:499_1920x0_80_0_0_1a119a71b1f65f92b179d13f748bcb4b.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Северной Столице обнаружили фрагмент деревянного трубопровода XVIII века, сообщается на странице во "ВКонтакте" Водоканала Санкт-Петербурга. На него наткнулись при проведении реконструкции водопроводных сетей возле станции метро Нарвская. Первые системы снабжения водой в Петербурге появились фактически со дня его основания и были роскошью. В 1739 году ее стали подавать из Лиговского канала по деревянным подземным трубам. Они были изготовлены из сверленых бревен шириной в в 6 дюймов (15,24 сантиметра).Тогда проложили несколько линий. Но все равно их не хватало, чтобы обеспечить водой все население города.
https://ria.ru/20230221/arkheologiya-1853134068.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863853555_0:0:877:657_1920x0_80_0_0_935eaff18f0ea6aa6350c82ab75d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, санкт-петербург, археология, городское хозяйство москвы
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Археология, Городское хозяйство Москвы
В Петербурге нашли фрагмент древнего деревянного трубопровода

В Санкт-Петербурге нашли фрагмент деревянного трубопровода XVIII века

© Фото : Водоканал Санкт-ПетербургаЭлементы деревянного трубопровода XVIII века, найденные в Санкт-Петербурге
Элементы деревянного трубопровода XVIII века, найденные в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Северной Столице обнаружили фрагмент деревянного трубопровода XVIII века, сообщается на странице во "ВКонтакте" Водоканала Санкт-Петербурга.
На него наткнулись при проведении реконструкции водопроводных сетей возле станции метро Нарвская.
Первые системы снабжения водой в Петербурге появились фактически со дня его основания и были роскошью. В 1739 году ее стали подавать из Лиговского канала по деревянным подземным трубам. Они были изготовлены из сверленых бревен шириной в в 6 дюймов (15,24 сантиметра).
Тогда проложили несколько линий. Но все равно их не хватало, чтобы обеспечить водой все население города.
Туалет со смывом возрастом 2400 лет, обнаруженный китайскими археологами
В Китае нашли туалет со смывом, созданный 2400 лет назад
21 февраля, 03:07
 
КультураНовости культурыСанкт-ПетербургАрхеологияГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала