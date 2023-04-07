ASTI забрала награды, а Кока "хочет замуж": итоги премии Жара Music Awards

В Москве прошла церемония награждения шестой музыкальной премией Жара Music Awards
Абсолютным рекордсменом премии стала певица Анна Асти. Она забрала с собой пять статуэток, победив в категориях: "Артист года", "Певица года", "Песня года", "Альбом года" и "Женское видео".
"Все забрала, Анютка! Все забрала", — приговаривала ведущая церемонии певица Глюкоза.
Сама Асти, плача от счастья, поблагодарила со сцены своих слушателей и команду.
"Хотели, мечтали, старались. А сейчас мечта сбывается, что я доказываю своим слушателям. Пусть ваши мечты обязательно сбываются", – произнесла Анна.
Абсолютным рекордсменом премии стала певица Анна Асти. Она забрала с собой пять статуэток, победив в категориях: "Артист года", "Певица года", "Песня года", "Альбом года" и "Женское видео".
"Все забрала, Анютка! Все забрала", — приговаривала ведущая церемонии певица Глюкоза.
Сама Асти, плача от счастья, поблагодарила со сцены своих слушателей и команду.
"Хотели, мечтали, старались. А сейчас мечта сбывается, что я доказываю своим слушателям. Пусть ваши мечты обязательно сбываются", – произнесла Анна.
Не меньший фурор на премии произвела Клава Кока.
И хотя певица ушла всего с одной статуэткой за "Digita-артиста", стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на Жаре. Во многом из-за экстравагантного наряда в духе "веселой невесты".
Пышные рукава, шлейф и нарощенные ногти с гротескным дизайном в виде цветов — образ 26-летней исполнительницы так и кричал "хочу замуж".
Но в итоге об этом прокричала сама певица. Вернее, нежно исполнила свой хит "Замуж" со сцены "Крокуса" — почти в самом конце церемонии.
Не меньший фурор на премии произвела Клава Кока.
И хотя певица ушла всего с одной статуэткой за "Digita-артиста", стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на Жаре. Во многом из-за экстравагантного наряда в духе "веселой невесты".
Пышные рукава, шлейф и нарощенные ногти с гротескным дизайном в виде цветов — образ 26-летней исполнительницы так и кричал "хочу замуж".
Но в итоге об этом прокричала сама певица. Вернее, нежно исполнила свой хит "Замуж" со сцены "Крокуса" — почти в самом конце церемонии.
"Потенциальный жених" Клавы — рэпер Егор Крид (СМИ не раз приписывали знаменитостям роман. — Прим. ред.) ушел с двумя статуэтками.
Музыкант стал лучшим в категориях "Best streamig" и "Связь поколений" за ремикс легендарного хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября".
Знаменитый шансонье, кстати, тоже был на премии, и даже напел "Я календарь переверну", пока Егор принимал награду.
"Потенциальный жених" Клавы — рэпер Егор Крид (СМИ не раз приписывали знаменитостям роман. — Прим. ред.) ушел с двумя статуэтками.
Музыкант стал лучшим в категориях "Best streamig" и "Связь поколений" за ремикс легендарного хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября".
Знаменитый шансонье, кстати, тоже был на премии, и даже напел "Я календарь переверну", пока Егор принимал награду.
Не менее ярким участником премии была Zivert (Юлия Зиверт), которая совсем недавно вернулась в Москву с райских островов после длительного отпуска.
Певица одной из первых зажгла на Жаре, исполнив трек Wake Up! в компании двух надувных страусов-бананов и группы танцоров с бумажными пакетами на головах.
"О, я обожаю это песню! Эффектно – и точка", – воскликнули зрители в зале.
Не менее ярким участником премии была Zivert (Юлия Зиверт), которая совсем недавно вернулась в Москву с райских островов после длительного отпуска.
Певица одной из первых зажгла на Жаре, исполнив трек Wake Up! в компании двух надувных страусов-бананов и группы танцоров с бумажными пакетами на головах.
"О, я обожаю это песню! Эффектно – и точка", – воскликнули зрители в зале.
На Жаре Zivert назвали "Трендсеттером года".
"Это прекрасно. Но что такое трендсеттер? Объясните старой большой женщине", – пошутила 32-летняя певица, принимая статуэтку.
Второй ведущий премии, актер Стас Ярушин объяснил артистке, что трендсеттер — это такой пример для подражания.
"Если за этим идут люди – это круто. Значит, у меня все получилось", – обрадовалась Zivert.
На Жаре Zivert назвали "Трендсеттером года".
"Это прекрасно. Но что такое трендсеттер? Объясните старой большой женщине", – пошутила 32-летняя певица, принимая статуэтку.
Второй ведущий премии, актер Стас Ярушин объяснил артистке, что трендсеттер — это такой пример для подражания.
"Если за этим идут люди – это круто. Значит, у меня все получилось", – обрадовалась Zivert.
"Мужчины, держите ваших дам", – сказал Стас Ярушин, объявляя выступление Сергея Лазарева.
"Не надо никого удерживать", – одернула его Глюкоза.
И не зря. Зал визжал и рукоплескал, когда артист вышел на сцену в кожаных штанах и исполнил соблазнительный трек "Третий".
А потом еще раз, когда Лазарева наградили статуэткой в специальной номинации "Звезда Авторадио".
"Мужчины, держите ваших дам", – сказал Стас Ярушин, объявляя выступление Сергея Лазарева.
"Не надо никого удерживать", – одернула его Глюкоза.
И не зря. Зал визжал и рукоплескал, когда артист вышел на сцену в кожаных штанах и исполнил соблазнительный трек "Третий".
А потом еще раз, когда Лазарева наградили статуэткой в специальной номинации "Звезда Авторадио".
Солисты группы Gayazovs Brothers Ильяс и Тимур Гаязовы, под чей трек "Малиновая Лада" "станцевал" даже Леонардо Ди Каприо в известном меме "обогнали" всех в категории "Группа года".
"Я не сомневался в себе и брате, но никогда не готовил речь. Теперь стою растерянный", – признался Тимур Гаязов со сцены.
Еще больше братьев смутил комментарий Ярушина и Глюкозы, которые пошутили над усыпанными стразами кроссовками артистов.
"Интересно, что вам на это скажет Филипп Киркоров?" – поинтересовалась певица.
Солисты группы Gayazovs Brothers Ильяс и Тимур Гаязовы, под чей трек "Малиновая Лада" "станцевал" даже Леонардо Ди Каприо в известном меме "обогнали" всех в категории "Группа года".
"Я не сомневался в себе и брате, но никогда не готовил речь. Теперь стою растерянный", – признался Тимур Гаязов со сцены.
Еще больше братьев смутил комментарий Ярушина и Глюкозы, которые пошутили над усыпанными стразами кроссовками артистов.
"Интересно, что вам на это скажет Филипп Киркоров?" – поинтересовалась певица.
Скорее всего, король отечественной эстрады, ничего не сказал Gayazovs Brothers. На премию Филипп Киркоров прибыл почти под конец.
Но все же успел пообниматься с Люсей Чеботиной, взять статуэтку в номинации "Концертный тур", удивить всех обновленным имиджем и довести до слез зрителей проникновенным исполнением "Если ты уйдешь" — саундтрека к фильму "Нюрнберг".
Скорее всего, король отечественной эстрады, ничего не сказал Gayazovs Brothers. На премию Филипп Киркоров прибыл почти под конец.
Но все же успел пообниматься с Люсей Чеботиной, взять статуэтку в номинации "Концертный тур", удивить всех обновленным имиджем и довести до слез зрителей проникновенным исполнением "Если ты уйдешь" — саундтрека к фильму "Нюрнберг".
В этом году премия длилась около пяти часов. Вручение главных наград оставили, что называется, "на десерт".
Одним из самых стойких артистов оказался Jony (Джахид Гусейнли), который победил в номинации "Певец года".
Со сцены исполнитель хитов "Комета" и "Никак" сказал много теплых слов своей первой учительнице, которая увидела в нем талант, а также родителям и поклонникам.
"Спасибо моим слушателям за огромную поддержку", – поблагодарил Jony.
В этом году премия длилась около пяти часов. Вручение главных наград оставили, что называется, "на десерт".
Одним из самых стойких артистов оказался Jony (Джахид Гусейнли), который победил в номинации "Певец года".
Со сцены исполнитель хитов "Комета" и "Никак" сказал много теплых слов своей первой учительнице, которая увидела в нем талант, а также родителям и поклонникам.
"Спасибо моим слушателям за огромную поддержку", – поблагодарил Jony.
Все эти часы зрителей и гостей развлекали Станислав Ярушин и Наталья Ионова (Глюкоза).
В общей сложности они объявили 29 лауреатов, а также анонсировали новую дату Жара Music Awards.
Седьмая церемония вручения состоится в красивую дату — 4 апреля 2024 года в Crocus City Hall.
Все эти часы зрителей и гостей развлекали Станислав Ярушин и Наталья Ионова (Глюкоза).
В общей сложности они объявили 29 лауреатов, а также анонсировали новую дату Жара Music Awards.
Седьмая церемония вручения состоится в красивую дату — 4 апреля 2024 года в Crocus City Hall.