Рейтинг@Mail.ru
ASTI забрала награды, а Кока "хочет замуж": итоги премии Жара Music Awards - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:20 07.04.2023 (обновлено: 15:54 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/zhara-1863692663.html
ASTI забрала награды, а Кока "хочет замуж": итоги премии Жара Music Awards
ASTI забрала награды, а Кока "хочет замуж": итоги премии Жара Music Awards - РИА Новости, 07.04.2023
ASTI забрала награды, а Кока "хочет замуж": итоги премии Жара Music Awards
В этот четверг в столичном Crocus City Hall прошла VI-я церемония награждения музыкальной премией Жара Music Awards. О том, кто забрал "почти все" награды,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:20
2023-04-07T15:54
фото
шоубиз
звезды
знаменитости
музыка
москва
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863686664_0:258:3076:1989_1920x0_80_0_0_f10e90b71a441ba03846bb0afd7dcf98.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В этот четверг в столичном Crocus City Hall прошла VI-я церемония награждения музыкальной премией Жара Music Awards. О том, кто забрал "почти все" награды, больше всех хочет замуж и стать похожим на Филиппа Киркорова — в фотоленте РИА Новости.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863686664_0:19:2680:2029_1920x0_80_0_0_315a2d331fc18e36cd365f6adb778594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, звезды, знаменитости, музыка, москва, филипп киркоров, григорий лепс
Фото, Шоубиз, звезды, Знаменитости, Музыка, Москва, Филипп Киркоров, Григорий Лепс
ASTI забрала награды, а Кока "хочет замуж": итоги премии Жара Music Awards

В Москве прошла церемония награждения шестой музыкальной премией Жара Music Awards

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В этот четверг в столичном Crocus City Hall прошла VI-я церемония награждения музыкальной премией Жара Music Awards. О том, кто забрал "почти все" награды, больше всех хочет замуж и стать похожим на Филиппа Киркорова — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Абсолютным рекордсменом премии стала певица Анна Асти. Она забрала с собой пять статуэток, победив в категориях: "Артист года", "Певица года", "Песня года", "Альбом года" и "Женское видео".

"Все забрала, Анютка! Все забрала", — приговаривала ведущая церемонии певица Глюкоза.

Сама Асти, плача от счастья, поблагодарила со сцены своих слушателей и команду.

"Хотели, мечтали, старались. А сейчас мечта сбывается, что я доказываю своим слушателям. Пусть ваши мечты обязательно сбываются", – произнесла Анна.

Певица Анна Асти, победившая в номинации Артист года, после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

Абсолютным рекордсменом премии стала певица Анна Асти. Она забрала с собой пять статуэток, победив в категориях: "Артист года", "Певица года", "Песня года", "Альбом года" и "Женское видео".

"Все забрала, Анютка! Все забрала", — приговаривала ведущая церемонии певица Глюкоза.

Сама Асти, плача от счастья, поблагодарила со сцены своих слушателей и команду.

"Хотели, мечтали, старались. А сейчас мечта сбывается, что я доказываю своим слушателям. Пусть ваши мечты обязательно сбываются", – произнесла Анна.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Не меньший фурор на премии произвела Клава Кока.

И хотя певица ушла всего с одной статуэткой за "Digita-артиста", стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на Жаре. Во многом из-за экстравагантного наряда в духе "веселой невесты".

Пышные рукава, шлейф и нарощенные ногти с гротескным дизайном в виде цветов — образ 26-летней исполнительницы так и кричал "хочу замуж".

Но в итоге об этом прокричала сама певица. Вернее, нежно исполнила свой хит "Замуж" со сцены "Крокуса" — почти в самом конце церемонии.

Певица Клава Кока, победившая в номинации Digita-артист, после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

Не меньший фурор на премии произвела Клава Кока.

И хотя певица ушла всего с одной статуэткой за "Digita-артиста", стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на Жаре. Во многом из-за экстравагантного наряда в духе "веселой невесты".

Пышные рукава, шлейф и нарощенные ногти с гротескным дизайном в виде цветов — образ 26-летней исполнительницы так и кричал "хочу замуж".

Но в итоге об этом прокричала сама певица. Вернее, нежно исполнила свой хит "Замуж" со сцены "Крокуса" — почти в самом конце церемонии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Потенциальный жених" Клавы — рэпер Егор Крид (СМИ не раз приписывали знаменитостям роман. — Прим. ред.) ушел с двумя статуэтками.

Музыкант стал лучшим в категориях "Best streamig" и "Связь поколений" за ремикс легендарного хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Знаменитый шансонье, кстати, тоже был на премии, и даже напел "Я календарь переверну", пока Егор принимал награду.

Певец Егор Крид, победивший в номинациях Связь поколений и Best streamig, после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

"Потенциальный жених" Клавы — рэпер Егор Крид (СМИ не раз приписывали знаменитостям роман. — Прим. ред.) ушел с двумя статуэтками.

Музыкант стал лучшим в категориях "Best streamig" и "Связь поколений" за ремикс легендарного хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Знаменитый шансонье, кстати, тоже был на премии, и даже напел "Я календарь переверну", пока Егор принимал награду.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Не менее ярким участником премии была Zivert (Юлия Зиверт), которая совсем недавно вернулась в Москву с райских островов после длительного отпуска.

Певица одной из первых зажгла на Жаре, исполнив трек Wake Up! в компании двух надувных страусов-бананов и группы танцоров с бумажными пакетами на головах.

"О, я обожаю это песню! Эффектно – и точка", – воскликнули зрители в зале.

Певица Zivert выступает на VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

Не менее ярким участником премии была Zivert (Юлия Зиверт), которая совсем недавно вернулась в Москву с райских островов после длительного отпуска.

Певица одной из первых зажгла на Жаре, исполнив трек Wake Up! в компании двух надувных страусов-бананов и группы танцоров с бумажными пакетами на головах.

"О, я обожаю это песню! Эффектно – и точка", – воскликнули зрители в зале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На Жаре Zivert назвали "Трендсеттером года".

"Это прекрасно. Но что такое трендсеттер? Объясните старой большой женщине", – пошутила 32-летняя певица, принимая статуэтку.

Второй ведущий премии, актер Стас Ярушин объяснил артистке, что трендсеттер — это такой пример для подражания.

"Если за этим идут люди – это круто. Значит, у меня все получилось", – обрадовалась Zivert.

Певица Zivert перед началом VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

На Жаре Zivert назвали "Трендсеттером года".

"Это прекрасно. Но что такое трендсеттер? Объясните старой большой женщине", – пошутила 32-летняя певица, принимая статуэтку.

Второй ведущий премии, актер Стас Ярушин объяснил артистке, что трендсеттер — это такой пример для подражания.

"Если за этим идут люди – это круто. Значит, у меня все получилось", – обрадовалась Zivert.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Мужчины, держите ваших дам", – сказал Стас Ярушин, объявляя выступление Сергея Лазарева.

"Не надо никого удерживать", – одернула его Глюкоза.

И не зря. Зал визжал и рукоплескал, когда артист вышел на сцену в кожаных штанах и исполнил соблазнительный трек "Третий".

А потом еще раз, когда Лазарева наградили статуэткой в специальной номинации "Звезда Авторадио".

Певец Сергей Лазарев выступает на VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

"Мужчины, держите ваших дам", – сказал Стас Ярушин, объявляя выступление Сергея Лазарева.

"Не надо никого удерживать", – одернула его Глюкоза.

И не зря. Зал визжал и рукоплескал, когда артист вышел на сцену в кожаных штанах и исполнил соблазнительный трек "Третий".

А потом еще раз, когда Лазарева наградили статуэткой в специальной номинации "Звезда Авторадио".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Солисты группы Gayazovs Brothers Ильяс и Тимур Гаязовы, под чей трек "Малиновая Лада" "станцевал" даже Леонардо Ди Каприо в известном меме "обогнали" всех в категории "Группа года".

"Я не сомневался в себе и брате, но никогда не готовил речь. Теперь стою растерянный", – признался Тимур Гаязов со сцены.

Еще больше братьев смутил комментарий Ярушина и Глюкозы, которые пошутили над усыпанными стразами кроссовками артистов.

"Интересно, что вам на это скажет Филипп Киркоров?" – поинтересовалась певица.

Солисты группы Gayazovs Brothers Ильяс и Тимур Гаязовы, победившие в номинации Группа года, после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

Солисты группы Gayazovs Brothers Ильяс и Тимур Гаязовы, под чей трек "Малиновая Лада" "станцевал" даже Леонардо Ди Каприо в известном меме "обогнали" всех в категории "Группа года".

"Я не сомневался в себе и брате, но никогда не готовил речь. Теперь стою растерянный", – признался Тимур Гаязов со сцены.

Еще больше братьев смутил комментарий Ярушина и Глюкозы, которые пошутили над усыпанными стразами кроссовками артистов.

"Интересно, что вам на это скажет Филипп Киркоров?" – поинтересовалась певица.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Скорее всего, король отечественной эстрады, ничего не сказал Gayazovs Brothers. На премию Филипп Киркоров прибыл почти под конец.

Но все же успел пообниматься с Люсей Чеботиной, взять статуэтку в номинации "Концертный тур", удивить всех обновленным имиджем и довести до слез зрителей проникновенным исполнением "Если ты уйдешь" — саундтрека к фильму "Нюрнберг".

Певцы Филипп Киркоров и Люся Чеботина после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

Скорее всего, король отечественной эстрады, ничего не сказал Gayazovs Brothers. На премию Филипп Киркоров прибыл почти под конец.

Но все же успел пообниматься с Люсей Чеботиной, взять статуэтку в номинации "Концертный тур", удивить всех обновленным имиджем и довести до слез зрителей проникновенным исполнением "Если ты уйдешь" — саундтрека к фильму "Нюрнберг".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В этом году премия длилась около пяти часов. Вручение главных наград оставили, что называется, "на десерт".

Одним из самых стойких артистов оказался Jony (Джахид Гусейнли), который победил в номинации "Певец года".

Со сцены исполнитель хитов "Комета" и "Никак" сказал много теплых слов своей первой учительнице, которая увидела в нем талант, а также родителям и поклонникам.

"Спасибо моим слушателям за огромную поддержку", – поблагодарил Jony.

Певец Jony, победивший в номинации Певец года, после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

В этом году премия длилась около пяти часов. Вручение главных наград оставили, что называется, "на десерт".

Одним из самых стойких артистов оказался Jony (Джахид Гусейнли), который победил в номинации "Певец года".

Со сцены исполнитель хитов "Комета" и "Никак" сказал много теплых слов своей первой учительнице, которая увидела в нем талант, а также родителям и поклонникам.

"Спасибо моим слушателям за огромную поддержку", – поблагодарил Jony.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Все эти часы зрителей и гостей развлекали Станислав Ярушин и Наталья Ионова (Глюкоза).

В общей сложности они объявили 29 лауреатов, а также анонсировали новую дату Жара Music Awards.

Седьмая церемония вручения состоится в красивую дату — 4 апреля 2024 года в Crocus City Hall.

Ведущие церемонии Станислав Ярушин и Наталья Ионова (Глюкоза) перед началом VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall

Все эти часы зрителей и гостей развлекали Станислав Ярушин и Наталья Ионова (Глюкоза).

В общей сложности они объявили 29 лауреатов, а также анонсировали новую дату Жара Music Awards.

Седьмая церемония вручения состоится в красивую дату — 4 апреля 2024 года в Crocus City Hall.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ШоубизФотозвездыЗнаменитостиМузыкаМоскваФилипп КиркоровГригорий Лепс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала