ASTI забрала награды, а Кока "хочет замуж": итоги премии Жара Music Awards

Абсолютным рекордсменом премии стала певица Анна Асти. Она забрала с собой пять статуэток, победив в категориях: "Артист года", "Певица года", "Песня года", "Альбом года" и "Женское видео".

"Все забрала, Анютка! Все забрала", — приговаривала ведущая церемонии певица Глюкоза.

Сама Асти, плача от счастья, поблагодарила со сцены своих слушателей и команду.

"Хотели, мечтали, старались. А сейчас мечта сбывается, что я доказываю своим слушателям. Пусть ваши мечты обязательно сбываются", – произнесла Анна.