Рейтинг@Mail.ru
Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 07.04.2023 (обновлено: 17:04 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/zerno-1863804036.html
Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит
Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит - РИА Новости, 07.04.2023
Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит
Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу, оставив лишь транзит, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Роберт Телюс. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:20
2023-04-07T17:04
экономика
цены на нефть
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_016e7b3b3db9d95d53973e65a59f937f.jpg
ВАРШАВА, 7 апр — РИА Новости. Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу, оставив лишь транзит, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Роберт Телюс. По словам Телюса, речь идет в первую очередь о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнухе, избыток которых сегодня создает наибольшие проблемы. Он отметил, что Киев предложил на некоторое время прекратить ввоз зерна в Польшу. При этом министр добавил, что ограничения не коснутся транзита. Он подчеркнул, что Киев и Варшава будут контролировать, чтобы зерно не оставалось в Польше.Телюс также пояснил, что эти меры приняли для разгрузки зернохранилищ, заполненных украинским зерном. По его словам, это необходимо сделать до начала уборочной кампании.В свою очередь, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский уточнил, что Киев прекращает вывоз зерна в Польшу до нового сезона. За следующую неделю стороны выработают ограничения, на основе которых экспорт будут осуществлять только с согласия Варшавы. При этом Сольский заявил, что рассчитывает на поддержку Польши в транзите зерна. По словам украинского министра, соответствующие документы о прекращении импорта подпишут на следующей неделе.Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что в их страну с Украины ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в республике. Также там указали на ненадлежащее качество товара. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834888846.html
https://ria.ru/20230407/protest-1863802533.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_6ed892d2ed25f4c8ae24c526951dc697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, польша, украина
Экономика, Цены на нефть, Польша, Украина
Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит

Минсельхоз Польши: Украина согласилась прекратить экспорт зерна, оставив лишь транзит

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 апр — РИА Новости. Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу, оставив лишь транзит, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Роберт Телюс.
«

"Украинская сторона понимает наши проблемы, проблемы польского фермера, и украинская сторона согласилась на наши предложения, чтобы очень сильно пересмотреть вопросы ввоза зерна в Польшу", — сказал он.

По словам Телюса, речь идет в первую очередь о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнухе, избыток которых сегодня создает наибольшие проблемы. Он отметил, что Киев предложил на некоторое время прекратить ввоз зерна в Польшу. При этом министр добавил, что ограничения не коснутся транзита. Он подчеркнул, что Киев и Варшава будут контролировать, чтобы зерно не оставалось в Польше.
Телюс также пояснил, что эти меры приняли для разгрузки зернохранилищ, заполненных украинским зерном. По его словам, это необходимо сделать до начала уборочной кампании.
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины"
28 ноября 2022, 21:53
В свою очередь, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский уточнил, что Киев прекращает вывоз зерна в Польшу до нового сезона. За следующую неделю стороны выработают ограничения, на основе которых экспорт будут осуществлять только с согласия Варшавы.
При этом Сольский заявил, что рассчитывает на поддержку Польши в транзите зерна. По словам украинского министра, соответствующие документы о прекращении импорта подпишут на следующей неделе.
Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что в их страну с Украины ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в республике. Также там указали на ненадлежащее качество товара. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.
Участники акции протеста фермеров перед зданием Еврокомиссии в Бухаресте, Румыния. 7 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Румынские фермеры вышли на протест из-за решений по украинскому зерну
Вчера, 16:18
 
ЭкономикаЦены на нефтьПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала