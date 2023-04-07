https://ria.ru/20230407/zerno-1863804036.html

Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит

Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит - РИА Новости, 07.04.2023

Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит

Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу, оставив лишь транзит, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Роберт Телюс. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:20

2023-04-07T16:20

2023-04-07T17:04

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ВАРШАВА, 7 апр — РИА Новости. Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу, оставив лишь транзит, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Роберт Телюс. По словам Телюса, речь идет в первую очередь о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнухе, избыток которых сегодня создает наибольшие проблемы. Он отметил, что Киев предложил на некоторое время прекратить ввоз зерна в Польшу. При этом министр добавил, что ограничения не коснутся транзита. Он подчеркнул, что Киев и Варшава будут контролировать, чтобы зерно не оставалось в Польше.Телюс также пояснил, что эти меры приняли для разгрузки зернохранилищ, заполненных украинским зерном. По его словам, это необходимо сделать до начала уборочной кампании.В свою очередь, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский уточнил, что Киев прекращает вывоз зерна в Польшу до нового сезона. За следующую неделю стороны выработают ограничения, на основе которых экспорт будут осуществлять только с согласия Варшавы. При этом Сольский заявил, что рассчитывает на поддержку Польши в транзите зерна. По словам украинского министра, соответствующие документы о прекращении импорта подпишут на следующей неделе.Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что в их страну с Украины ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но затем оно оседает в республике. Также там указали на ненадлежащее качество товара. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезли с Украины около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834888846.html

https://ria.ru/20230407/protest-1863802533.html

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экономика, цены на нефть, польша, украина