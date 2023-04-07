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Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь после землетрясений в Турции

Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь после землетрясений в Турции - РИА Новости, 07.04.2023

Чавушоглу поблагодарил Россию за помощь после землетрясений в Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона с первых дней предложила помощь по ликвидации последствий сокрушительных землетрясений на... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:01

2023-04-07T12:01

2023-04-07T13:01

россия

в мире

турция

мевлют чавушоглу

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона с первых дней предложила помощь по ликвидации последствий сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны."Пользуясь случаем, хочу поблагодарить российскую сторону за оказанную помощь в устранении последствий землетрясений с первых дней. Была отправлена команда из 250 спасателей, развертан полевой госпиталь, выражаю благодарность как российскому правительству, так и народу",- сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, сильное землетрясение в турции и сирии