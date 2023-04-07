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В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 07.04.2023
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05:53 07.04.2023 (обновлено: 07:38 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/zemletryasenie-1863640508.html
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 07.04.2023
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T05:53
2023-04-07T07:38
курильские острова
российская академия наук
северо-курильск
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр — РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов.Изначально Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщал, что толчок произошел на глубине 49 километров в 153 километрах от Северо-Курильска. А магнитуда составила 6,4.Позднее в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили РИА Новости, что магнитуда — 5,7, а очаг залегал на глубине 80 километров.По словам собеседницы, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Северо-Курильска.
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курильские острова
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курильские острова, российская академия наук, северо-курильск, происшествия
Курильские острова, Российская академия наук, Северо-Курильск, Происшествия
В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов

© РИА Новости / Сергей КрасноуховОстров Кунашир
Остров Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Остров Кунашир. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр — РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов.
«

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано 7 апреля, в 13.22 (5.22 мск). Эпицентр располагался в 148 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 80 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Изначально Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщал, что толчок произошел на глубине 49 километров в 153 километрах от Северо-Курильска. А магнитуда составила 6,4.
Позднее в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили РИА Новости, что магнитуда — 5,7, а очаг залегал на глубине 80 километров.
По словам собеседницы, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Северо-Курильска.
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Курильские островаРоссийская академия наукСеверо-КурильскПроисшествия
 
 
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