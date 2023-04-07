https://ria.ru/20230407/zemletryasenie-1863640508.html

В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 07.04.2023

В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T05:53

2023-04-07T05:53

2023-04-07T07:38

курильские острова

российская академия наук

северо-курильск

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр — РИА Новости. Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов.Изначально Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщал, что толчок произошел на глубине 49 километров в 153 километрах от Северо-Курильска. А магнитуда составила 6,4.Позднее в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили РИА Новости, что магнитуда — 5,7, а очаг залегал на глубине 80 километров.По словам собеседницы, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Северо-Курильска.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862634300.html

курильские острова

северо-курильск

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курильские острова, российская академия наук, северо-курильск, происшествия