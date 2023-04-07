https://ria.ru/20230407/zelenskiy-1863640301.html

"Боже мой, опять?" В Сети пришли в ярость от требования Зеленского к Западу

"Боже мой, опять?" В Сети пришли в ярость от требования Зеленского к Западу - РИА Новости, 07.04.2023

"Боже мой, опять?" В Сети пришли в ярость от требования Зеленского к Западу

Пользователи Twitter раскритиковали обращение вернувшегося из Польши Владимира Зеленского к Западу с требованием поставить Украине еще больше оружия, снарядов и РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T05:53

2023-04-07T05:53

2023-04-07T05:53

в мире

польша

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали обращение вернувшегося из Польши Владимира Зеленского к Западу с требованием поставить Украине еще больше оружия, снарядов и военной техники."Нет, иди своей дорогой, отвали от моего кошелька", — написал один из комментаторов."Эй, да это же стриптизерша на высоких каблуках, которую американцы назначили на этот пост", — отметил третий."Проблема американцев с тобой заключается в том, что ты хочешь тратить наши ресурсы и заставлять наших людей страдать ради своих благ. Почему американцы должны страдать ради украинцев?" — поделился мнением еще один пользователь."Ты никогда не думал о защите своего народа", — заявил юзер.Ранее на этой неделе Владимир Зеленский приезжал в Польшу с официальным визитом. Отмечалось, что одной из главных тем стало обсуждение военной помощи Киеву.Во вторник США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия. Вооружения и технику на 500 миллионов долларов выделят из запасов Вооруженных сил США, еще 2,1 миллиарда предназначаются на новые закупки.

https://ria.ru/20230407/meropriyatie-1863635068.html

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863451655.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина, сша, владимир зеленский