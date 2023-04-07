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Путин обсудит с Мурашко развитие здравоохранения - РИА Новости, 07.04.2023
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12:50 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/zdravookhranenie-1863726754.html
Путин обсудит с Мурашко развитие здравоохранения
Путин обсудит с Мурашко развитие здравоохранения - РИА Новости, 07.04.2023
Путин обсудит с Мурашко развитие здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудит развитие здравоохранения с главой Минздрава Михаилом Мурашко в ходе рабочей встречи, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:50
2023-04-07T12:50
политика
россия
михаил мурашко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудит развитие здравоохранения с главой Минздрава Михаилом Мурашко в ходе рабочей встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Весь день будет посвящен отдельным рабочим встречам президента, одна из них будет публичная. На докладе будет министр здравоохранения Мурашко. Одна из главных тем вообще, которые существуют и которые интересуют граждан. Поэтому традиционно Путин уделяет теме развития здравоохранения и всех смежных дисциплин самое пристальное внимание. Сегодня этот разговор с министром продолжится", - сказал Песков.
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политика, россия, михаил мурашко, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин обсудит с Мурашко развитие здравоохранения

Президент Путин в пятницу обсудит с главой Минздрава Мурашко развитие здравоохранения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудит развитие здравоохранения с главой Минздрава Михаилом Мурашко в ходе рабочей встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Весь день будет посвящен отдельным рабочим встречам президента, одна из них будет публичная. На докладе будет министр здравоохранения Мурашко. Одна из главных тем вообще, которые существуют и которые интересуют граждан. Поэтому традиционно Путин уделяет теме развития здравоохранения и всех смежных дисциплин самое пристальное внимание. Сегодня этот разговор с министром продолжится", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора в Карабахе
Вчера, 12:32
 
ПолитикаРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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