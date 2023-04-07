https://ria.ru/20230407/zdravookhranenie-1863726754.html

Путин обсудит с Мурашко развитие здравоохранения

Путин обсудит с Мурашко развитие здравоохранения - РИА Новости, 07.04.2023

Путин обсудит с Мурашко развитие здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудит развитие здравоохранения с главой Минздрава Михаилом Мурашко в ходе рабочей встречи, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:50

2023-04-07T12:50

2023-04-07T12:50

политика

россия

михаил мурашко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудит развитие здравоохранения с главой Минздрава Михаилом Мурашко в ходе рабочей встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Весь день будет посвящен отдельным рабочим встречам президента, одна из них будет публичная. На докладе будет министр здравоохранения Мурашко. Одна из главных тем вообще, которые существуют и которые интересуют граждан. Поэтому традиционно Путин уделяет теме развития здравоохранения и всех смежных дисциплин самое пристальное внимание. Сегодня этот разговор с министром продолжится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, михаил мурашко, владимир путин, дмитрий песков