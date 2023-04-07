https://ria.ru/20230407/yuta-1863697845.html
Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО
Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО - РИА Новости, 07.04.2023
Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО
Певица Юта (Анна Осипова) в интервью с Борисом Корчевниковым раскрыла детали общения с участниками спецоперации. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:48
2023-04-07T12:48
2023-04-07T14:41
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) в интервью с Борисом Корчевниковым раскрыла детали общения с участниками спецоперации. Артистка вспомнила о знакомстве с Героем России, командиром морпехов с позывным Струна. Она также рассказала о личных качествах командира. В госпитале она познакомилась и с другим командиром отделения морпехов с позывным Рокот. По словам исполнительницы, военнослужащий сразу тепло принял ее. Командир взвода морской пехоты с позывным Струна зашел в Мариуполь одним из первых. Военнослужащий признавался, что ему пришлось не только воевать с противником, но и спасать местных жителей. Тем не менее он никогда не показывал свое лицо и давал интервью в балаклаве. Также Струна не раскрыл своего имени. При выполнении боевой задачи морпех потерял ногу. Ему было присвоено звание Героя России. Сослуживцу Струны с позывным Рокот также ампутировали ногу – военный наступил на мину. После восстановления он вернулся на передовую. Певица Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она поддержала ее. Помимо этого, исполнительница посвятила несколько песен российским военнослужащим.
https://ria.ru/20230127/yuta-1847144946.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юта, знаменитости, россия, мариуполь, борис корчевников
Шоубиз, Юта, Знаменитости, Россия, Мариуполь, Борис Корчевников
Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО
Певица Юта раскрыла детали общения с участниками спецоперации с позывными Струна и Рокот
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Певица Юта (Анна Осипова) в интервью
с Борисом Корчевниковым раскрыла детали общения с участниками спецоперации.
Артистка вспомнила о знакомстве с Героем России, командиром морпехов с позывным Струна.
«
"Струна – командир взвода морпехов. Он в Мариуполе служил и получил серьезное ранение, остался без ноги. Мы познакомились, когда он находился в госпитале в Москве. Он достойно себя вел на нашей первой встрече и показывал, что он сильный и справится. Я сразу поняла, что он народный герой", – отметила знаменитость.
Она также рассказала о личных качествах командира.
«
"Глядя на этих парней понимаешь, что нет ничего невозможного. Я поздравила Струну со званием Героя России. Он понимает груз своей ответственности. У него есть природная скромность и христианское смирение", – добавила Юта.
В госпитале она познакомилась и с другим командиром отделения морпехов с позывным Рокот. По словам исполнительницы, военнослужащий сразу тепло принял ее.
«
"Вместе со Струной сражался командир отделения морпехов Рокот. Мы познакомились в госпитале. Он подошел и сказал: "Здорово, я Антоха!" Знаешь, как Рокот мне звонит? Он мне звонит и говорит: "Здорово, братуха!" В этом есть сумасшедший кайф. Понимаешь, что ты свой. Это бесценная вещь", – заключила певица.
Командир взвода морской пехоты с позывным Струна зашел
в Мариуполь одним из первых. Военнослужащий признавался, что ему пришлось не только воевать с противником, но и спасать местных жителей. Тем не менее он никогда не показывал свое лицо и давал интервью в балаклаве. Также Струна не раскрыл своего имени.
При выполнении боевой задачи морпех потерял ногу. Ему было присвоено звание Героя России.
Сослуживцу Струны с позывным Рокот также ампутировали ногу – военный наступил на мину. После восстановления он вернулся на передовую.
Певица Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она поддержала ее. Помимо этого, исполнительница посвятила несколько песен российским военнослужащим.
Певица Юта: "Не все артисты могут поехать в Донбасс, но ситуация меняется"