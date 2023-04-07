https://ria.ru/20230407/yuta-1863697845.html

Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО

Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО - РИА Новости, 07.04.2023

Певица Юта раскрыла детали общения с участниками СВО

Певица Юта (Анна Осипова) в интервью с Борисом Корчевниковым раскрыла детали общения с участниками спецоперации. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:48

2023-04-07T12:48

2023-04-07T14:41

шоубиз

юта

знаменитости

россия

мариуполь

борис корчевников

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) в интервью с Борисом Корчевниковым раскрыла детали общения с участниками спецоперации. Артистка вспомнила о знакомстве с Героем России, командиром морпехов с позывным Струна. Она также рассказала о личных качествах командира. В госпитале она познакомилась и с другим командиром отделения морпехов с позывным Рокот. По словам исполнительницы, военнослужащий сразу тепло принял ее. Командир взвода морской пехоты с позывным Струна зашел в Мариуполь одним из первых. Военнослужащий признавался, что ему пришлось не только воевать с противником, но и спасать местных жителей. Тем не менее он никогда не показывал свое лицо и давал интервью в балаклаве. Также Струна не раскрыл своего имени. При выполнении боевой задачи морпех потерял ногу. Ему было присвоено звание Героя России. Сослуживцу Струны с позывным Рокот также ампутировали ногу – военный наступил на мину. После восстановления он вернулся на передовую. Певица Юта впервые выступила в Донбассе в 2015 году. После начала спецоперации она поддержала ее. Помимо этого, исполнительница посвятила несколько песен российским военнослужащим.

https://ria.ru/20230127/yuta-1847144946.html

юта

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юта, знаменитости, россия, мариуполь, борис корчевников