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Курс юаня на Московской бирже превысил 12 рублей
Курс юаня на Московской бирже превысил 12 рублей - РИА Новости, 07.04.2023
Курс юаня на Московской бирже превысил 12 рублей
Курс валюты КНР в ходе торговой сессии достиг максимума с апреля прошлого года — отметки 12,01 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:23
2023-04-07T09:23
2023-04-07T10:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Курс валюты КНР в ходе торговой сессии достиг максимума с апреля прошлого года — отметки 12,01 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 9:10 мск растет на 17 копеек, до 11,97 рубля, максимального показателя почти за год он достиг минутами ранее.Европейская валюта росла на 98 копеек, до 90,13 рубля, американская – на 97 копеек, до 82,35 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс юаня на Московской бирже превысил 12 рублей
Курс юаня на Московской бирже превысил 12 рублей впервые с апреля 2022 года