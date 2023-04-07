https://ria.ru/20230407/yuan-1863654869.html

Курс юаня на Московской бирже превысил 12 рублей

Курс юаня на Московской бирже превысил 12 рублей - РИА Новости, 07.04.2023

Курс юаня на Московской бирже превысил 12 рублей

Курс валюты КНР в ходе торговой сессии достиг максимума с апреля прошлого года — отметки 12,01 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:23

2023-04-07T09:23

2023-04-07T10:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856195017_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_328b37806e95624d1fb8c2b696bb28cb.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Курс валюты КНР в ходе торговой сессии достиг максимума с апреля прошлого года — отметки 12,01 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 9:10 мск растет на 17 копеек, до 11,97 рубля, максимального показателя почти за год он достиг минутами ранее.Европейская валюта росла на 98 копеек, до 90,13 рубля, американская – на 97 копеек, до 82,35 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, россия