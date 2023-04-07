https://ria.ru/20230407/youtube-1863877012.html
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова - РИА Новости, 07.04.2023
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова
YouTube заблокировал канал актера и телеведущего Андрея Бочарова за якобы "дискриминационные высказывания", сообщил артист в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:55
2023-04-07T19:55
2023-04-07T20:02
россия
андрей бочаров
youtube
общество
происшествия
интернет
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. YouTube заблокировал канал актера и телеведущего Андрея Бочарова за якобы "дискриминационные высказывания", сообщил артист в своем телеграм-канале. Актер добавил, что блокировка произошла из-за якобы "дискриминационных высказываний". Бочаров также отметил, что в России до сих пор не появилось достойного конкурента YouTube и назвал сервис "вражеской платформой". По словам шоумена, выпуски его проекта "В кольце друзей" теперь будут выходить в других соцсетях телеведущего. Андрей Бочаров - российский телеведущий, актер, шоумен. Наиболее известен по участию в сериалах "33 квадратных метра" и "Вне родных квадратных метров".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей бочаров, youtube, общество, происшествия, интернет
Россия, Андрей Бочаров, YouTube, Общество, Происшествия, Интернет
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова
YouTube заблокировал канал российского актера Бочарова за дискриминационные высказывания