Рейтинг@Mail.ru
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 07.04.2023 (обновлено: 20:02 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/youtube-1863877012.html
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова - РИА Новости, 07.04.2023
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова
YouTube заблокировал канал актера и телеведущего Андрея Бочарова за якобы "дискриминационные высказывания", сообщил артист в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:55
2023-04-07T20:02
россия
андрей бочаров
youtube
общество
происшествия
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. YouTube заблокировал канал актера и телеведущего Андрея Бочарова за якобы "дискриминационные высказывания", сообщил артист в своем телеграм-канале. Актер добавил, что блокировка произошла из-за якобы "дискриминационных высказываний". Бочаров также отметил, что в России до сих пор не появилось достойного конкурента YouTube и назвал сервис "вражеской платформой". По словам шоумена, выпуски его проекта "В кольце друзей" теперь будут выходить в других соцсетях телеведущего. Андрей Бочаров - российский телеведущий, актер, шоумен. Наиболее известен по участию в сериалах "33 квадратных метра" и "Вне родных квадратных метров".
https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей бочаров, youtube, общество, происшествия, интернет
Россия, Андрей Бочаров, YouTube, Общество, Происшествия, Интернет
YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова

YouTube заблокировал канал российского актера Бочарова за дискриминационные высказывания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. YouTube заблокировал канал актера и телеведущего Андрея Бочарова за якобы "дискриминационные высказывания", сообщил артист в своем телеграм-канале.
«
"Ютуб не вынес существования моего канала, где было 250 000 подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смыл. Да, за Россию", - написал Бочаров.
Актер добавил, что блокировка произошла из-за якобы "дискриминационных высказываний".
Бочаров также отметил, что в России до сих пор не появилось достойного конкурента YouTube и назвал сервис "вражеской платформой".
По словам шоумена, выпуски его проекта "В кольце друзей" теперь будут выходить в других соцсетях телеведущего.
Андрей Бочаров - российский телеведущий, актер, шоумен. Наиболее известен по участию в сериалах "33 квадратных метра" и "Вне родных квадратных метров".
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров
22 марта, 08:00
 
РоссияАндрей БочаровYouTubeОбществоПроисшествияИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала