https://ria.ru/20230407/youtube-1863877012.html

YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова

YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова - РИА Новости, 07.04.2023

YouTube заблокировал канал российского актера Андрея Бочарова

YouTube заблокировал канал актера и телеведущего Андрея Бочарова за якобы "дискриминационные высказывания", сообщил артист в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:55

2023-04-07T19:55

2023-04-07T20:02

россия

андрей бочаров

youtube

общество

происшествия

интернет

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. YouTube заблокировал канал актера и телеведущего Андрея Бочарова за якобы "дискриминационные высказывания", сообщил артист в своем телеграм-канале. Актер добавил, что блокировка произошла из-за якобы "дискриминационных высказываний". Бочаров также отметил, что в России до сих пор не появилось достойного конкурента YouTube и назвал сервис "вражеской платформой". По словам шоумена, выпуски его проекта "В кольце друзей" теперь будут выходить в других соцсетях телеведущего. Андрей Бочаров - российский телеведущий, актер, шоумен. Наиболее известен по участию в сериалах "33 квадратных метра" и "Вне родных квадратных метров".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, андрей бочаров, youtube, общество, происшествия, интернет