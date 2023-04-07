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Сумма взяток в деле экс-мэра Старого Оскола возросла до 24 миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2023
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12:26 07.04.2023 (обновлено: 13:12 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vzyatki-1863717571.html
Сумма взяток в деле экс-мэра Старого Оскола возросла до 24 миллионов рублей
Сумма взяток в деле экс-мэра Старого Оскола возросла до 24 миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2023
Сумма взяток в деле экс-мэра Старого Оскола возросла до 24 миллионов рублей
Еще два эпизода получения взяток почти на 9 миллионов рублей появились в деле бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, которому ранее вменили взятки на РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:26
2023-04-07T13:12
происшествия
россия
белгородская область
старооскольский городской округ
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Еще два эпизода получения взяток почти на 9 миллионов рублей появились в деле бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, которому ранее вменили взятки на 15 миллионов, сообщает управление СК РФ по Белгородской области.В марте следователи возбудили уголовное дело на экс-чиновника по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Сергиенко, занимая должность главы администрации Старооскольского городского округа, выдавал фирмам разрешения на строительство нескольких объектов недвижимости, предоставлял в аренду земельные участки и вообще благоволил к ним, за что получал взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг - на сумму свыше 15 миллионов рублей. Суд арестовал его до 18 мая."Следователями регионального следственного управления возбуждены уголовные дела еще по двум фактам совершенных Александром Сергиенко преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.По версии следствия, директор коммерческой организации в феврале 2019 года обратился к Сергиенко с просьбой поспособствовать в выигрыше тендера на строительство школы в городе. Эта фирма и стала победителем электронных торгов, и мэр распорядился выдать ей разрешение на строительство."За ускоренное и беспрепятственное предоставление администрацией... разрешения на строительство и последующее разрешение на ввод в эксплуатацию школы и выполнение иных действий в пользу коммерческой организации Сергиенко А.Н. получил взятку в размере 8 000 000 рублей", - сообщают в СК.Еще одну взятку, в размере 850 тысяч рублей, он получил в июне 2020 года от директора фирмы за помощь при принятии выполненных работ после капитального ремонта городской школы, выяснило следствие.Отмечается, что преступная схема была выявлена оперативниками управлений ФСБ и МВД России по Белгородской области.Сергиенко был назначен на пост главы администрации Старого Оскола в январе 2018 года, занимал его до декабря 2021-го.
https://ria.ru/20230404/vzyatka-1863018770.html
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белгородская область
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происшествия, россия, белгородская область, старооскольский городской округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Старооскольский городской округ, Следственный комитет России (СК РФ)
Сумма взяток в деле экс-мэра Старого Оскола возросла до 24 миллионов рублей

Сумма взяток в деле экс-мэра Старого Оскола Сергиенко возросла до 24 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Еще два эпизода получения взяток почти на 9 миллионов рублей появились в деле бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, которому ранее вменили взятки на 15 миллионов, сообщает управление СК РФ по Белгородской области.
В марте следователи возбудили уголовное дело на экс-чиновника по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Сергиенко, занимая должность главы администрации Старооскольского городского округа, выдавал фирмам разрешения на строительство нескольких объектов недвижимости, предоставлял в аренду земельные участки и вообще благоволил к ним, за что получал взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг - на сумму свыше 15 миллионов рублей. Суд арестовал его до 18 мая.
"Следователями регионального следственного управления возбуждены уголовные дела еще по двум фактам совершенных Александром Сергиенко преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, директор коммерческой организации в феврале 2019 года обратился к Сергиенко с просьбой поспособствовать в выигрыше тендера на строительство школы в городе. Эта фирма и стала победителем электронных торгов, и мэр распорядился выдать ей разрешение на строительство.
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"За ускоренное и беспрепятственное предоставление администрацией... разрешения на строительство и последующее разрешение на ввод в эксплуатацию школы и выполнение иных действий в пользу коммерческой организации Сергиенко А.Н. получил взятку в размере 8 000 000 рублей", - сообщают в СК.
Еще одну взятку, в размере 850 тысяч рублей, он получил в июне 2020 года от директора фирмы за помощь при принятии выполненных работ после капитального ремонта городской школы, выяснило следствие.
Отмечается, что преступная схема была выявлена оперативниками управлений ФСБ и МВД России по Белгородской области.
Сергиенко был назначен на пост главы администрации Старого Оскола в январе 2018 года, занимал его до декабря 2021-го.
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