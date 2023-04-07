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На вулкане Безымянный на Камчатке произошел третий выброс пепла за день - РИА Новости, 07.04.2023
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08:38 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/vulkan-1863650526.html
На вулкане Безымянный на Камчатке произошел третий выброс пепла за день
На вулкане Безымянный на Камчатке произошел третий выброс пепла за день - РИА Новости, 07.04.2023
На вулкане Безымянный на Камчатке произошел третий выброс пепла за день
Камчатский вулкан Безымянный в третий раз за день выбросил пепел, он достиг высоты 5,5 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:38
2023-04-07T08:38
происшествия
камчатский край
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр - РИА Новости. Камчатский вулкан Безымянный в третий раз за день выбросил пепел, он достиг высоты 5,5 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Ранее сообщалось, что утром в пятницу вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 тысяч метров. Второй выброс случился днем, пепел достиг высоты 6 тысяч метров. "Днём 7 апреля из вулкана Безымянного зафиксировали третий пепловый выброс на высоту до 5500 метров", – сказали в МЧС, уточнив, что пепел уносит в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов. Вулкану присвоен высший, красный код авиационной опасности, следует из данных на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров.
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происшествия, камчатский край, усть-камчатский район
Происшествия, Камчатский край, Усть-Камчатский район
На вулкане Безымянный на Камчатке произошел третий выброс пепла за день

На вулкане Безымянный произошел третий выброс пепла за день высотой 5,5 тысячи метров

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр - РИА Новости. Камчатский вулкан Безымянный в третий раз за день выбросил пепел, он достиг высоты 5,5 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 тысяч метров. Второй выброс случился днем, пепел достиг высоты 6 тысяч метров.
"Днём 7 апреля из вулкана Безымянного зафиксировали третий пепловый выброс на высоту до 5500 метров", – сказали в МЧС, уточнив, что пепел уносит в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов.
Вулкану присвоен высший, красный код авиационной опасности, следует из данных на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров.
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