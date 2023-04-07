https://ria.ru/20230407/vulkan-1863650526.html

На вулкане Безымянный на Камчатке произошел третий выброс пепла за день

На вулкане Безымянный на Камчатке произошел третий выброс пепла за день - РИА Новости, 07.04.2023

На вулкане Безымянный на Камчатке произошел третий выброс пепла за день

Камчатский вулкан Безымянный в третий раз за день выбросил пепел, он достиг высоты 5,5 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:38

2023-04-07T08:38

2023-04-07T08:38

происшествия

камчатский край

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр - РИА Новости. Камчатский вулкан Безымянный в третий раз за день выбросил пепел, он достиг высоты 5,5 тысячи метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Ранее сообщалось, что утром в пятницу вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 5 тысяч метров. Второй выброс случился днем, пепел достиг высоты 6 тысяч метров. "Днём 7 апреля из вулкана Безымянного зафиксировали третий пепловый выброс на высоту до 5500 метров", – сказали в МЧС, уточнив, что пепел уносит в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов. Вулкану присвоен высший, красный код авиационной опасности, следует из данных на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров.

https://ria.ru/20230401/zemletryasenie-1862350619.html

камчатский край

усть-камчатский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, камчатский край, усть-камчатский район